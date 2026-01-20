Ілюстративне фото: Depositphotos

Робітницю Дружківського дитячого будинку-інтернату підозрюють у неналежному виконанні професійних обов’язків, що призвело до смерті однієї з підопічних. Жінці оголосили підозру та викликають до суду для розгляду справи.

Повідомлення про підозру та повістку про виклик журналісти Вільного Радіо знайшли на сайті Офісу Генпрокурора.

За даними слідства, у лютому 2022 року молодша медична сестра прийшла на зміну до групи №6 Дружківського дитячого будинку-інтернату. Під її наглядом були діти з тяжкими порушеннями розвитку та інвалідністю. Але фігурантка нібито залишила їх у кімнаті самих. У цей час між двома дівчатами виникла сварка, в ході якої одна з них задушила іншу.

Медсестрі оголосили підозру в неналежному виконанні професійних обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей, що призвело до смерті підопічного (ч. 2 ст. 137 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає до п’яти років обмеження або позбавлення волі, а також заборону працювати на певних посадах чи займатися окремою діяльністю до трьох років.

Якщо до 22 січня фігурантка не з’явиться без поважних причин на допит до слідчого в Дніпрі, їй можуть загрожувати штраф або примусовий привід.

