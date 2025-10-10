Фігурантка справи поряд зі слідчими. Фото: Донецька обласна прокуратура

Прокурори Донеччини скерували до суду обвинувальний акт щодо посадовиці Покровської міської ради. У 2022 році вона нібито купила ноутбуки для шкіл за вдвічі вищою ціною, що завдало місцевому бюджету збитків на понад 660 тисяч гривень.

Про це повідомили в Донецькій обласній прокуратурі.

За версією слідства, восени 2022 року Покровський відділ освіти придбав 49 ноутбуків для освітніх закладів району. Оскільки громада на той момент вже належала до зони ведення бойових дій, закупівлю провели без застосування системи електронних торгів.

Спеціалістка з публічних закупівель Покровської міськради начебто не проаналізувала ринкову вартість ноутбуків. Хоч інші постачальники пропонували техніку за 16 881 гривню за одиницю, посадовиця нібито самостійно визначила переможцем підприємця, який продавав ноутбуки за майже вдвічі вищою ціною. Таке рішення могло завдати бюджету збитків на понад 660 тисяч гривень.

Прокурори звинуватили відповідальну за закупівлю в посадовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки. Найсуворіше покарання за цією статтею — п’ять років ув’язнення без права обіймати певні посади протягом трьох років зі штрафом до понад мільйона гривень.

