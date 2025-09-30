Скільки заробляють керівники відділів освіти в громадах Донеччини з найбільшою кількістю школярів

Онлайн освіта. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Журналісти Вільного Радіо порівняли зарплати відповідальних за освіту в Добропіллі, Дружківці, Краматорську, Маріуполі й Слов’янську. Хто з посадовців протягом січня-серпня 2025 року отримав найбільші та найменші зарплати і чи пов’язані ці суми з кількістю учнів у громадах — розповідаємо в матеріалі.

Дані щодо заробітних плат керівників місцевих відділів освіти журналісти Вільного Радіо дізналися з відповідей на запити до керівництва громад.

Наведені нижче суми — зарплати керівників, які вони отримали “на руки” за роботу на посадах, тобто після сплати всіх податків. У 2025 році із зарплат бюджетних працівників загалом утримують 23%.

Хто з керівників відділів освіти заробляє найбільше

Найбільше учнів у 2025 році вдалося зберегти в Краматорській, Слов’янській і Маріупольській громадах відповідно, проте серед керівників їхніх управлінь освіти до трійки з найвищими зарплатами увійшли лише двоє.

Очолює рейтинг начальниця відділу освіти Добропільської міської ради Інна Кальченко. Протягом восьми місяців 2025 року посадовиця заробила 442 тисячі гривень. До цієї суми щомісячно враховували оклад, доплати за ранг і вислугу років, премію і надбавку за високі досягнення у праці, проте часом до її складу входили й інші виплати. Загалом у середньому посадовиця отримувала 55 260 гривень за місяць.

На другому місці — начальник управління освіти Краматорської міської ради Денис Сисоєв. За січень-серпень 2025 року він заробив 409 912 гривень, зокрема, посадовець двічі отримував соціально-побутову допомогу й виплати на оздоровлення. В середньому чоловіку виплачували 51 239 гривень щомісяця.

Замикає трійку лідерів Володимир Курський — директор департаменту освіти Маріупольської міської ради. Протягом періоду посадовець отримав 323 842 гривні зарплати, що переважно складалася з окладу, надбавки й премії. У середньому директор заробляв 40 480 гривень на місяць.

Кому з керівників відділів освіти платять найменше

Найменшу зарплату з усіх отримала начальниця відділу освіти Слов’янської міської військової адміністрації Марина Хохлова. За вісім місяців цього року посадовиця заробила 274 741 гривню, тобто в середньому вона отримувала 34 343 гривні щомісяця.

Трохи більше за колегу заробила керівниця відділу освіти Дружківської міської ради Світлана Лазебник. Протягом січня-серпня 2025 року вона отримала 306 983 гривні. У середньому її зарплата становила близько 38 373 гривень на місяць.

