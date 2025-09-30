Гроші. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Попри активні бойові дії, у структурі міських рад щонайменше п’яти прифронтових громад Донеччини продовжують діяти відділи культури, які переважно опікуються й іншими питаннями, як-от туризм чи діяльність медіа. Журналісти Вільного Радіо порівняли зарплати керівників цих відділів за січень-серпень 2025 року.

Для аналізу ми обрали відповідальних за культуру в п’яти містах прифронтових і подекуди частково окупованих громад Донецької області: Костянтинівки, Покровська, Соледара, Торецька й Часового Яру. У відповідь на запит до керівництва громад ми отримали дані щодо зарплат трьох із них: в управлінні культури Костянтинівської міської ради й Торецькій військовій адміністрації надати інформацію відмовилися, пославшись на забезпечення інтересів національної безпеки. Наведені нижче суми — зарплати керівників, які вони отримали “на руки” за роботу на посадах, тобто після сплати всіх податків. У 2025 році із зарплат бюджетних працівників загалом утримують 23%.

Найбільшу зарплату серед посадовців проаналізованих громад отримала начальниця відділу культури, туризму та охорони культурної спадщини Покровської міської ради Олена Олехнович. Протягом восьми місяців 2025 року посадовиця заробила 471 155 гривень. До цієї суми увійшли різні нарахування, зокрема близько її половини склала премія у понад 236 тисяч гривень. У середньому Олена Олехнович отримувала 58 894 гривні щомісяця.

На другому місці за рівнем зарплати — начальниця відділу культури та з питань діяльності засобів масової інформації Соледарської міської ради Тетяна Теплюк. За січень-серпень 2025 року вона отримала на майже 200 тисяч гривень менше за попередницю в рейтингу — загалом 280 219 гривень. Близько половини зарплати посадовиці також склала премія, зокрема до державних свят. Загалом у середньому Тетяна Теплюк отримувала близько 35 тисяч гривень на місяць.

Замикає рейтинг Марина Астахова — начальниця відділу культури, спорту, сім’ї та молоді Часовоярської міської ради. Протягом восьми місяців 2025-го посадовиця отримала близько 204 тисяч гривень. До складу суми увійшли різні нарахування, однак премія відрізнялася від окладу лише на 7 тисяч. У середньому Марині Астаховій платили близько 25 500 гривень щомісяця.

