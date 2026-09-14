МОН не переглядатиме вимогу доказів проживання в окупації для вступників, попри звернення правозахисників

Абітурієнт. Ілюстративне фото: Pixabay

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Міністерство освіти і науки України не бачить підстав переглядати вимогу, за якою вступники з ТОТ мають додатково доводити факт проживання там — скан окупаційних документів чи селфі з такою символікою. Посадовці стверджують, що ця вимога не створила додаткових ризиків, а навпаки — допомогла залучити більше вступників.

Про це повідомила юристка ГО “Донбас СОС” Тайя Аврам у колонці для медіа НУШ.

За її словами, цьогоріч діти з окупації, які подаються за “спрощеним вступом” до українських ЗВО, мають додатково підтвердити, що справді живуть на ТОТ: надіслати скан документів, виданих окупаційною владою, або “цифрові матеріали” — селфі з окупаційною символікою чи друкованими медіа, дані геолокації тощо. Без цього система не приймає документи.

“Ніхто не міг передбачити, що зʼявиться вимога надати докази проживання в окупації. По-перше, спеціальним наказом МОН України, яким прицільно врегульовано питання вступу з окупації та визначено перелік документів, які мають надати вступники, не зазначається необхідність надання додаткових доказів до витягу про зареєстроване місце проживання. По-друге, перед початком вступної кампанії заклади освіти проходили навчання на тему прийому вступників з окупації. Участь взяли понад 800 освітян, але на жодному вебінарі не зазначалося про вимогу надання доказів”, — зазначає Тайя Аврам.

Нещодавно МОН відреагувало на звернення правозахисників, у якому ті закликали переглянути такий механізм збору доказів, оскільки вбачали ризики для безпеки дітей та їхніх родин. Зокрема, у міністерстві кажуть, що ця вимона не створила додаткових ризиків, а навпаки — дозволила залучити більше вступників з окупації. Така відповідь, стверджує юристка, суперечить “як у контексті власної політики відомста, так і логічного зв’язку”.

“Для посилення свого твердження міністерство навело статистичні дані щодо вступників за “квотою-2″, але її показник з року в рік нерозривно об’єднує 4 категорії вступників. Тобто, наведені дані показують загальне число вступників, які проживають або виїхали з ТОТ або території активних бойових дій та отримали бюджетне місце за квотою. Натомість для того, щоб оцінити саме кількість вступників, які знаходяться в окупації, необхідно аналізувати дані ЄДЕБО окремо за відповідними категоріями”, — пояснює Аврам.

Вона також наголосила, що вимога додаткових доказів не узгоджується з іншими кроками МОН щодо спрощення вступу під час війни — такими як подання результатів НМТ за різні роки, врахування результатів іноземного тестування чи скасування мотиваційного листа. Нова вимога, навпаки, додає ще одну небезпечну перешкоду:

“З одного боку, МОН розробляє та затверджує типову освітню програму для дітей, які перебувають в окупації. Вона враховує безпекові ризики: якщо дитину виявлять під час навчання в українській школі, сам зміст навчання не має створювати додаткових підстав для її переслідування. З іншого боку, та сама дитина має створити у своєму телефоні матеріали, які будуть розцінені як передача інформації для коригування ударів. Виходить так: ризики переслідування враховуються, коли дитина вчиться в школі, але ігноруються, коли вона хоче вступити до коледжу чи університету”.

Нагадаємо, більше про те, як абітурієнтам з окупованих та прифронтових територій отримати бюджетне місце у виші та що змінилось у правилах ми розповідали в окремому матеріалі.