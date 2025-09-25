Лісовий: МОН ще не напрацювало механізм підвищення зарплат вчителям у 2026 році

Гроші. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Міністерство освіти і науки ще не напрацювало механізм, за яким підвищуватимуть заробітні плати педагогам у 2026 році. Там також не знають, чи залишиться щомісячна доплата.

Про це розповів міністр освіти і науки Оксен Лісовий під час розмови з журналістами, пише “Інтерфакс-Україна”.

За його словами, додаткова сума на підвищення зарплат українським вчителям у проєкті складає 53 мільярди гривень. МОН разом з урядом працює над механізмом, за яким ці кошти використають.

Посадовець зазначив, що сам факт підвищення уже задекларований. Як саме це робитимуть — представлять до голосування за проєкт держбюджету на 2026 рік в парламенті.

“Ми матимемо механізм, в який спосіб робитимемо підвищення: чи заходитимемо глибоко в структуру заробітної плати, чи робитимемо простішу модель”, – сказав міністр.

Водночас на питання журналістів, чи збережеться “вчительська доплата”, яка наразі складає 2 тисячі гривень на місяць, Лісовий зазначив, що це залежить від механізму підвищення.

Міністр додав, що затримка з формуванням нової схеми доплат повʼязана, зокрема, з питанням, як охопити також заклади професійно-технічної та фахової передвищої освіти.

Нагадаємо, 15 Кабмін схвалив проєкт державного бюджету України на 2026 рік. Його передають на розгляд Верховної Ради. Пріоритетом бюджету у наступному році будуть безпека й оборона, а також “соціальна стійкість”.