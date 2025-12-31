Мороз без опадів: яка погода буде на Донеччині 1 січня 2026 року

Погода у Донецькій області 1 січня 2026 року, фото: ДСНС

1 січня 2026 року на Донеччині прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Триматиметься мороз від -6 до -9 градусів.

Прогноз погоди повідомили в Укргідрометцентрі.



У перший день нового року в Донецькій області буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер західний, вночі 3-8 м/с, вдень — 5-10 м/с.

Температура повітря становитиме вдень від -6 до -8 градусів, вночі — від -7 до -9 градусів.

Нагадаємо, холодна погода тримається в Донецькій області вже кілька діб, небезпека ожеледиці тримається з 30 грудня.