Мороз без опадів: яка погода буде на Донеччині 1 січня 2026 року

Ганна Назарова
1 січня 2026 року на Донеччині прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Триматиметься мороз від -6 до -9 градусів.

 

Прогноз погоди повідомили в Укргідрометцентрі.

У перший день нового року в Донецькій області буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер західний, вночі  3-8 м/с, вдень —  5-10 м/с. 

Температура повітря становитиме вдень від -6 до -8 градусів, вночі — від -7 до -9 градусів.

Нагадаємо, холодна погода тримається в Донецькій області вже кілька діб, небезпека ожеледиці тримається з 30 грудня. 

