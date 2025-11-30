Кадри з фільму "2000 метрів до Андріївки". Фото: Sundance Institute

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Українська премія кінокритиків “Кіноколо” оголосила переможців у 2025-му. Лауреатом однієї з номінацій став режисер Мстислав Чернов за фільм “2000 метрів до Андріївки”. Стрічка розповідає про звільнення села Андріївка поблизу Бахмута у вересні 2023 року.

Про це пише “Суспільне. Новини”.

Серед лауреатів української премії кінокритиків “Кіноколо” у 2025 році є режисер Мстислав Чернов за фільм “2000 метрів до Андріївки”. Він переміг у номінацій “Найкращий режисер” за фільм “2000 метрів до Андріївки”.

Стрічка розповідає історію звільнення села Андріївка поблизу Бахмута у вересні 2023 року. Чернов задокументував події разом із фотографом і оператором Associated Press Алексом Бабенком. Продюсерки фільму — Мішель Мізнер і Рейні Аронсон-Рат. Монтажем також займалася Мізнер.

Робота над стрічкою тривала майже півтора року.

Більше про премію “Кіноколо”

Національна премія кінокритиків “Кіноколо” — щорічна премія, заснована у 2018 році. Вона відзначає досягнення українського кінематографа та діячів кіноіндустрії від імені спільноти кінокритиків України.

Переможців визначає Комітет національної премії кінокритиків шляхом голосування у два етапи. Спочатку серед списку усіх поданих фільмів українського виробництва, а також висунутих на здобуття премії “За досягнення” авторів, члени комітету обирають номінантів. Потім — голосування.

Раніше ми розповідали, про стрічку Мстислава Чернова та його бачення місії документалістів сьогодні.

Ще у червні 2025-го нова стрічка оскароносного українського режисера Мстислава Чернова “2000 метрів до Андріївки” перемогла на міжнародному фестивалі документального кіно DocAviv.

Також взимку український режисер здобув нагороду за найкращу режисуру документального кіно на американському кінофестивалі Sundance-2025.

Нагадаємо, документальна стрічка українського режисера та лауреата премії “Оскар” Мстислава Чернова “2000 метрів до Андріївки” увійшла до довгого списку фільмів, допущених до номінації на Оскар-2026. Це вже другий фільм Чернова, який змагатиметься за нагороду американської Академії.