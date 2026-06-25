Яка ситуація у червні 2026 року на чотирьох КПП між т.з. “ДНР” та Росією і що про них кажуть місцеві. Колаж: Вільне Радіо

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На КПП людей допитують, відправляють на “фільтрації”, а також пропускають автомобілі через рентгенівське сканування, через що місцеві хвилюються за своє здоров’я.

Журналісти Вільного Радіо зібрали актуальну інформацію про роботу чотирьох захоплених КПП Донеччини та думки місцевих про перепони, які окупаційна влада створює для жителів, хоч і заявляє, що тепер їхні міста — частина Росії.

У т.з. “ДНР” станом на червень 2026 року працювали чотири КПП:

Успенка — Матвєєв Курган в українському селі Виселка Донецької області та російській Авіло-Успенці Ростовської області;

Веселе — Вознесенка на трасі між окупованим Новоазовськом та російським Таганрогом;

Шрамко — Улянівське у селі Улянівське Кальміуського району на Донеччині та російського села Шрамко Ростовської області;

Куйбишево — Маринівка між селами Маринівка Амвросіївського району Донеччини та Куйбешевським районом, поряд з селом Репяховатий Ростовської області.

Окупаційна влада та підконтрольні їй структури розповідають публічно, що не встановлюють ніяких обмежень щодо перетину кордону між окупованою частиною Донеччини та Росією.

Вільний рух через КПП нібито доступний для всіх цивільних на автомобілях, автобусах та залізницею (єдиний залізничний маршрут, який перетинає кордон з Росією, проходить через КПП “Успенка — Матвєєв Курган”).

За російськими правилами проїзду між окупованою частиною Донеччини та Росією, у цивільних перевіряють:

паспорт України, Росії або т.з. “ДНР”;

свідоцтво про реєстрацію автомобіля;

для тих, хто їде з дітьми: до 14 років — посвідчення особистості, старше 14 років — паспорт.

У чоловіків нібито навіть не питають документи з військкомату.

Охочих перетнути КПП попереджають, що є ймовірність, що їм доведеться пройти “співбесіду” з працівниками митниці щодо намірів та цілей людини, яка перетинає російський кордон з території т.з. “ДНР”. Так тут зазвичай називають “фільтрацію”.

Фільтрацією на окупованих територіях називають збір біометричних даних, перевірку телефонів (листування, підписки, фото), допити щодо політичних поглядів, зв'язків з українськими військовими або державними структурами. Якщо людина викликає підозру — її затримують і можуть відправити у СІЗО або колонію. Ті, хто пройшов фільтрацію, отримують довідку про це, з нею можна пересуватися окупованими територіями та влаштуватися на роботу у Росії.

Перевізники з тимчасово окупованої Донеччини попереджають, що станом на 2026 рік перелік працюючих КПП постійно змінюється, і водіям радять уточнювати, де саме можна проїхати.

Місцеві діляться, що навіть російський паспорт не захищає від ретельних перевірок. У чергах можна простояти годинами.

Журналісти Вільного Радіо проаналізували різні джерела, щоб з’ясувати, яка станом на червень 2026 року ситуація на чотирьох окупованих КПП Донеччини та які відгуки місцеві водії залишають про ці пункти.

Окупанти на КПП Успенка — Матвєєв Курган посилили контроль за тими, хто перетинає кордон

Наприкінці травня 2026 року у соцмережах з’явилися відео від місцевих, які заявляли, що на окупованому КПП Успенка — Матвєєв Курган посилюють контроль. Зокрема, нібито встановили рентген, який сканує навіть легкові автомобілі цивільних.

Рентген, який станом на 2026 рік працює на КПП Успенка — Матвєєв Курган. Фото з окупаційних джерел

Водії скаржились, що рентгени дуже затримують перевірку кожного автомобіля, і хвилювалися, як ці апарати впливають на здоров’я.

Журналісти Вільного Радіо спитали у співрозмовниці з окупованої Донеччини, яка наприкінці травня перетинала кордон Донецької області та Росії, якою є там ситуація. Жінка розповіла, що їхала з дитиною, і для неї окупанти не створювали жодних перешкод.

Водночас ми додатково проаналізували тематичні чати, де обговорюють роботу КПП Успенка — Матвєєв Курган. Там писали такі зауваження:

легкові машини перевіряє т.з. “комендатура”;

працівниці ставлять “неетичні та зайві питання”;

регулярні порушення правил ПДР на які ніяк не реагують російські поліцейські;

багатогодинне очікування, коли з автобуса виводять кілька людей на “фільтрацію”, а інші не можуть поїхати без них і вимушені чекати;

присутність безпритульних собак, які кидаються на людей.

Яка у 2026 році ситуація на КПП Веселе — Вознесенка

На КПП Веселе — Вознесенка, яке розташоване на трасі між окупованим Новоазовськом та російським Таганрогом, немає комендантської години, і станом на середину червня 2026 року тут пропускали усі цивільні авто, навіть вантажні.

У 2023 році окупаційна влада зробила ремонт цього КПП. Рентген транспорту тут працює щонайменше з осені 2024 року.

КПП Веселе — Вознесенка у 2025 році. Ілюстративне фото з окупаційних джерел

У відгуках тих, хто перетинав цей КПП у 2026 році, переважають негативні враження. З десятків опублікованих у 2026 році, які журналісти Вільного Радіо прочитали, лише кілька були категорично позитивними.

Усі інші стосувалися різних складнощів та проблем, які людям влаштовували окупанти. Серед них були:

попередження про штрафи та вимагання хабарів прямо на КПП;

скарги на годинні черги через перевірки вантажних машин;

перевантаженість вантажівками і черги через них “до глибокої ночі”;

перевірка документів по кілька годин, особливо коли машина не російського виробництва;

скарги на грубих та нахабних митників: “Перше запитання митника: “Ви хто?” Ми відповіли, що їдемо додому, а він сказав: “Тут усі додому, стійте й чекайте”;

відсутність організованості, “повний хаос на КПП, у якого немає начальника”;

“фільтрація” у випадку зміни прізвища;

обов’язкове затримання на “фільтрації” у випадку зміни паспорта;

вибіркову “фільтрацію”;

відсутність пояснень правил проходження КПП, а також запитання: “Головне питання! Як зрозуміти “паспортний контроль”? Це ж нібито Росія!” .

Що у 2026 році пишуть місцеві про КПП Куйбишево — Маринівка

КПП Куйбишево — Маринівка у 2019 році. Фото з окупаційних джерел

Окупаційна влада у 2024 році відремонтувала та оновила споруди цього КПП.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії водії тут теж скаржаться на “розмови” (напряму висловлюватися про “фільтрацію” російських окупантів не всі наважуються навіть в анонімних чатах).

Місцеві водії тут відзначають ретельні перевірки та пишуть:

“Коли ж зникне кордон, щодо в’їзду до РФ — зрозуміло, а щодо в’їзду до ДНР — не зрозуміла, за 2,5 роки вперше поцікавилися куди і навіщо їду. Мене це шокувало”.

Крім цього, тут також встановили рентген, яким сканують усі автомобілі, навіть вантажні.

КПП Куйбишево — Маринівка у 2024 році. Фото з окупаційних джерел

Найбільше обурення висловлюють у місцевих групах з окупованих територій. Наприклад, 14 червня у Чистяковській (Торезькій) міській групі у забороненій в Україні соцмережі “Вконтакте” опублікували пост зі скаргами на роботу КПП Куйбишево — Маринівка під заголовком: “А що, ми знову переїхали до незалежної ДНР?”

У травні 2016 року Верховна Рада України перейменувала місто Торез у Чистякове.

Автор обурювався тим, що автобуси з пасажирами чекають у довгих чергах і доводиться пропускати по сотні легкових машин. Крім цього, буває, що деяких місцевих відправляють на т.з. “фільтрацію”, і тоді усі люди в черзі чекають по кілька годин, поки окупанти проводять “співбесіду” з людиною, яка викликала в них підозри.

Місцеві у коментарях підтримували автора та висловлювали такі тези:

“Ми не Росія, ми — буферна зона, і ніколи не станемо нею!”;

“А хіба між суб’єктами Російської Федерації можуть бути митниці? Робіть висновки, панове”;

“Це не недбалість — це створення владою концтабору та цифровізації. Ви бачите митницю — це добре. Подивіться, на що перетворили школи: рамки, камери, турнікети, охоронці, які замикають двері на ключ і не випускають дітей”;

“Ми, як і раніше — в лайні в прорубі ДНР. НедоРосія”.

Яка у 2026 році ситуація на КПП Шрамко — Улянівське і що про нього кажуть місцеві

Контрольно-пропускний пункт Шрамко — Улянівське окупаційна влада відкрила вже після повномасштабного вторгнення Росії — 25 квітня 2023 року.

Пропагандистські журналісти з окупованих територій перевіряли стан доріг навколо цієї КПП. Його стан описали так: третина в поганому стані, третину ремонтують, і лише третина — новий асфальт.

Щодо завантаженості КПП окупанти стверджували, що на цьому пункті найменші черги і тут зовсім немає вантажівок та військових. Але вже через кілька абзаців публікують фото, на якому заблюрили явно військову машину.

КПП Шрамко — Улянівське у квітні 2023 року. Фото з окупаційних джерел

Водії, які користуються цим КПП у 2026 році, відзначали, що ситуація з чергами значно погіршилася. У травні тут неодноразово писали про кілометрові черги та публікували відповідні фотографії.

Автомобільна черга на КПП Шрамко — Улянівське у травні 2026 року. Фото з чату пункту пропуску

Місцеві скаржилися, що на цьому контрольно-пропускному пункті у 2026 році не пускали вантажівки та проводили повну перевірку документів з виходом пасажирів із машин.

Крім цього, тут теж можуть відправити на т.з. “фільтрацію”. Але особливість цього КПП у тому, що тут немає загарбників, які проводять “співбесіди”, тому людей, які викликають підозри у самоназваних “працівників митниці”, відправляють перетинати кордон на КПП “Успенка — Матвєєв Курган”.

На момент написання матеріалу щодо цього КПП журналістам Вільного Радіо не вдалося знайти повідомлень про встановлення рентгена у тематичних чатах. Станом на червень 2026 року це єдиний КПП без такого обладнання.

Нагадаємо, станом на початок червня 2026 року у тимчасово окупованому Маріуполі загострюється паливна криза. На деяких автозаправках бензину вже немає, а на інших — відпускають лише за талонами.