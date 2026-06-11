Палива дедалі менше, а черги на нього — більшають: що відомо про бензинову кризу в Маріуполі

Ситуація на АЗС в тимчасово окупованому Маріуполі. Фото: з тематичних груп місцевих жителів

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У тимчасово окупованому Маріуполі, ймовірно, загострюється паливна криза. На деяких автозаправках бензину вже немає, а на інших — відпускають лише за талонами. На тлі дефіциту місцеві жителі годинами стоять в чергах, разом з тим росте і ціна на пальне.

Про таку ситуацію повідомляють у Маріупольській міській раді.

Там стверджують, що з початку червня в тимчасово окупованому місті є перебої з постачанням бензину. На тлі цього жителі створюють окремі чати, де обмінюються інформацією про АЗС, на яких можна знайти пальне.

Так, в одній з таких спільнот люди пишуть, що найбільше бракує бензину марок А-95 та А-100. За їхніми словами, біля заправок формуються довгі черги з десятків автомобілів.

“30 машин стоїть. Це дві з половиною години стояти. Учора о 19:00 приїхав на “Тополінку”. А-92 — 90 рублів. Простояв півтори години. Обмеження — 60 літрів в одні руки. Вистачило не всім”, — пишуть жителі міста в чатах.

Окрім дефіциту, маріупольці скаржаться на зростання цін: літр бензину вже коштує 90–100 рублів. На тлі нестачі палива також є випадки нелегального продажу.

Не Маріуполем єдиним: більше про паливну кризу на ТОТ України

Вперше проблеми із пальним почали спостерігати наприкінці травня в окупованому Криму — місцеві жителі повідомляли про багатогодинні черги на АЗС. В Інкермані та Алупці черги сягали кількох сотень автомобілів. У Севастополі продаж бензину АІ-92 та АІ-95 організували лише за талонами.

За кілька днів ситуація погіршилася практично по всій тимчасово захопленій Росією території України. Дефіцит бензину та дизельного пального фіксують в окупованих районах Луганської та Донецької областей, а також у Бердянську, Мелітополі та Енергодарі.

Одночасно проблеми почали зʼявлятися і в самій Росії — від Бєлгородської та Курської областей до Санкт-Петербурга і Москви. Окупанти пояснюють ситуацію тимчасовими труднощами з постачанням і закликають місцеве населення не панікувати. Однак медійники та аналітики повʼязують кризу з двома факторами.

Перший — удари українських безпілотників по російських НПЗ. За даними Bloomberg, у квітні атаки ЗСУ на окупаційну нафтову інфраструктуру досягли найвищого рівня з грудня минулого року. За місяць зафіксували щонайменше 21 удар по нафтоперероблювальних заводах, трубопроводах та об’єктах цього експорту.

Наприкінці минулого місяця удари також продовжилися — Україна підтвердила ураження НПЗ у Саратові, Волгограді та Туапсе, а також низки об’єктів паливної інфраструктури.

Другий фактор — проблеми з логістикою. Основний маршрут постачання палива на окуповані території пролягає через так званий сухопутний коридор Ростов-на-Дону — Маріуполь — Мелітополь — Джанкой. Саме ця траса останнім часом потрапляє під удари українських дронів.

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Нагадаємо, через удари українських дронів окупанти втратили можливість використовувати порт Маріуполя. Оборонцям вдалося знеструмити цей обʼєкт та ускладнити логістику до нього.