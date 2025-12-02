Монета із серії "Ми сильні. Ми разом”, присвячена Донецькій області. Фото: НБУ

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Національний банк України випустив монету, яка присвячена Донецькій області — вона буде в обігу номіналом 10 гривень. Презентацію присвятили річниці проведення Всеукраїнського референдуму 1991 року.

Про це повідомив Національний банк України.

Від початку грудня 2025-го в обіг увели пам’ятні монети регіонів, які першими опинилися в епіцентрі російської агресії. Серед них — Донецька область.

Монети мають номінал 10 гривень, а виготовлені зі сплаву цинку з нікелевим покривом. Головний елемент — стилізована мапа України з чітко окресленими адміністративними межами та зображення території області.

“Ми сильні. Ми разом” — це головне повідомлення, яке Національний банк закарбовує в обігових пам’ятних монетах нової серії, нагадуючи, що територіальна цілісність країни як непохитний принцип, закарбований у Конституції України, має залишатися незмінним”, — йдеться у повідомленні.

Створили нову монету дизайнерка Олександра Кучинська, художник Володимир Дем’яненко та скульптор Володимир Дем’яненко.

Також Національний банк планує продовжувати випускати пам’ятні монети цієї серії упродовж наступних двох років. Їх присвятять кожній області України. Загалом запланували ввести в обіг 54 мільйони монет.

Нагадаємо, надазовські греки створюють для дітей перший підручник з вивчення однієї з їхніх рідних мов — урумської. Крім того, охочі зможуть ознайомитися з їхньою літературною збіркою. Матеріали до освітньої ініціативи ілюстрували у стилі, натхненному культурою етнічних мешканців Надазов’я.