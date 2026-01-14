Михайло Федоров. Ілюстративне фото: Мінцифри

14 січня Верховна Рада проголосувала за призначення Михайла Федорова очільником Міністерства оборони. Серед планів новопризначеного міністра, які він вже озвучив, — армійська реформа, рішення щодо ТЦК і антикорупція.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з трансляції пленарного засідання.

Призначення Михайла Федорова підтримали 277 парламентарів, ще 9 — утрималися. Жоден не проголосував проти.

Перед голосуванням Федоров заявив про “велику кількість проблем”, які треба розвʼязувати. За його словами, сьогодні “не можна воювати новими технологіями зі старою організаційною структурою”. Тож серед його планів на новій посаді:

зміни у системі підготовки українських військовослужбовців;

комплексний аудит ТЦК, після якого міністр запропонує “системне рішення”;

аудит Міноборони та ЗСУ, аби знайти додаткові можливості для покращення фінансового й соціального рівня забезпечення військовослужбовців;

забезпечення базового рівня укомплектування бригад дронами;

збільшення обсягів міжнародної військової допомоги;

зробити оборонні технології “ключовою індустрією” України на світових ринках;

створити українську ППО та артпостріл з лазерним наведенням.

Крім того, команда Федорова хоче зробити Україну першою країною у світі, яка зможе прогнозувати та нейтралізувати ворожі атаки за допомогою штучного інтелекту.

“У нас є чітка візія та цілі війни, які погоджені верховним головнокомандувачем, президентом. Усі, хто допомагатиме досягати цілей війни — отримають необхідні ресурси для руху вперед. Хто не впорається — покине систему”, — сказав Федоров перед призначенням.

Зазначимо, що Федоров був віцепрем’єр-міністром — міністром цифрової трансформації, очолював Мінцифру з 2019 року, ініціював створення “Дії”, проєкту «Армія дронів», маркетплейсу Brave1 для купівлі зброї військовими.

Нагадаємо, 13 січня Верховна Рада підтримала звільнення Дениса Шмигаля з посади міністра оборони України. Також з посади міністра цифрової трансформації та першого віцепремʼєр-міністра пішов Михайло Федоров.