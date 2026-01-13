Рада підтримала відставку Шмигаля з посади очільника Міноборони України та Федорова з Мінцифри

Ексочільник Міноборони Денис Шмигаль та ексочільник Мінцифри Михайло Федоров. Колаж: ілюстративний

13 січня Верховна Рада підтримала звільнення Дениса Шмигаля з посади міністра оборони України. Також з посади міністра цифрової трансформації та першого віцепремʼєр-міністра пішов Михайло Федоров.

Про це стало відомо з трансляції пленарного засідання.

Перед голосуванням Шмигаль прозвітував про свою роботу за пів року на посаді міністра оборони. Він пригадав розробку контрактів з термінами служби, збільшення прямого фінансування бригад та розбудову оборонних рубежів.

Відставку Шмигаля підтримали 256 народних депутатів. Однак не всі парламентарі проголосували за відставку, серед таких — представники фракції “Голос”.

Раніше президент Володимир Зеленський запропонував Денису Шмигалю нову посаду в уряді — першого віцепремʼєр-міністра та міністра енергетики. Глава держави наголошував на його системній роботі в Міноборони, яка нині “необхідна для української енергетики”.

Шмигаль обіймав посаду очільника Міноборони з 17 липня 2025 року, а до цього був прем’єр-міністром.

Оновлено: Рада звільнила Михайла Федорова з посади міністра цифрової трансформації та першого віцепремʼєр-міністра, повідомив кореспондент “Суспільного”. Відомо, що він може очолити Міноборони.

Нагадаємо, президент України призначив мера Маріуполя Вадима Бойченка начальником Маріупольської міської військової адміністрації Донецької області.