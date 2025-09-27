Підтримати
Минулого дня 11 із 14 пожеж на Донеччині виникли через обстріли, — ДСНС

Валерія Пащенко
Пожежники гасять полум’я внаслідок російського обстрілу 26 вересня 2025 року. Фото: ДСНС Донеччини

Напередодні, 26 вересня, армія РФ 40 разів відкривала вогонь по населених пунктах Донеччини. Внаслідок атак виникли 11 пожеж: горіли господарські споруди, житловий будинок і сухостій, також зайнялася територія лікарні. Через ризик повторних обстрілів не всі займання вдалося загасити вчасно.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Донецької області.

У Громовій Балці Краматорського району внаслідок російського удару загорілися дві господарські споруди на загальній площі 60 кв. м, рятувальники ліквідували загоряння.

У Лимані через обстріл зайнялися житловий будинок і сухостій на площі 370 кв. м, але через небезпеку повторних ударів роботи довелося призупинити, йдеться у повідомленні.

Зображення до посту: Минулого дня 11 із 14 пожеж на Донеччині виникли через обстріли, — ДСНС
Пожежники гасять вогонь у будівлі, що загорілася внаслідок російських обстрілів 26 вересня 2025 року. Фото: ДСНС Донеччини
Зображення до посту: Минулого дня 11 із 14 пожеж на Донеччині виникли через обстріли, — ДСНС
Пожежники гасять сухостій, що спалахнув через обстріли російських військ 26 вересня 2025 року. Фото: ДСНС Донеччини

У Добропіллі внаслідок російських ударів спалахнула територія місцевої лікарні. Надзвичайники розпочали гасити пожежу, проте через загрозу повторних влучань мусили тимчасово зупинитися.

У Краматорську обстріл спричинив займання будівельних елементів зруйнованої господарської споруди на площі 15 кв. м, пожежу ліквідували.

ДСНС закликає жителів Донеччини залишатися обережними, адже ситуація в регіоні залишається складною.

Нагадаємо, минулої доби російські війська також обстріляли Дружківку, Костянтинівку, Миколаївку, Сіверськ, Слов’янськ та інші населені пункти Донеччини. Під обстрілами постраждали десять жителів, один із них загинув.

