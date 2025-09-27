Наслідки ударів по Донеччині 26 вересня 2025 року. Фото: поліція Донеччини

Минулої доби під обстріли російської армії потрапили десять жителів Донеччини. Один із постраждалих не пережив удару. Війська країни-агресорки понад 2 тисячі разів били по житловому сектору та уздовж лінії фронту. Від вогню РФ потерпали Добропілля, Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Лиман, Миколаївка, Сіверськ, Слов’янськ та інші населені пункти. Детальніше про ситуацію в регіоні розповідаємо далі.

Під російські обстріли потрапили 12 населених пунктів Донеччини

26 вересня 2025 року росіяни продовжили атаки по житлових кварталах міст і сіл Донеччини. Як повідомили в обласній поліції, під обстрілами опинилися міста Добропілля, Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Лиман, Миколаївка, Сіверськ, Слов’янськ, селища Олексієво-Дружківка, Щурове та села Громова Балка і Сергіївка.

У Костянтинівці російська армія застосувала сім авіабомб “КАБ-250” і три FPV-дрони. Загинула одна людина, ще п’ятеро дістали поранень. Пошкоджені 12 багатоквартирних і 18 приватних будинків, дві будівлі лікарні, комунальне підприємство, котельня та цивільний автомобіль.

Дружківка зазнала двох авіаударів і чотирьох ударів дронів. Поранень зазнали двоє жителів , зруйновані два багатоквартирні та 36 приватних будинків, автозаправка й автомобіль.

У Сіверську артилерійський обстріл призвів до поранення цивільної людини та пошкодження приватного будинку.

На території Сергіївки Покровського району FPV-дрон уразив цивільний автомобіль. Постраждала одна людина.

По Добропіллю російські війська скинули дві авіабомби “КАБ-250” — у місті постраждали багатоквартирний будинок і чотири будівлі лікарні.

Слов’янськ атакували шість дронів “Герань-2” (Shahed). Руйнувань зазнали будівля санаторію, підприємство та чотири гаражі. У Краматорську два дрони зруйнували дві приватні оселі й господарську споруду.

У Лимані , Олексієво-Дружківці та Щуровому зафіксовані пошкодження одного приватного будинку в кожному населеному пункті.

У Громовій Балці Олександрівської громади вибухи зруйнували приватний будинок, два нежитлові приміщення та автомобіль.

Крім того, сьогодні о 2:40 три дрони “Герань-2” завдали удару по житловому сектору села Іверське Краматорського району. Пошкоджені багатоквартирний і приватний будинки, а також будинок культури.

Загалом минулої доби російські удари пошкодили в регіоні 111 цивільних об’єктів, серед яких 76 — житлові будинки.

Окупанти найактивніше наступали на Покровському та Сіверському напрямках

Протягом минулої доби Генштаб ЗСУ зафіксував 183 бойові зіткнення на різних ділянках фронту. На Донеччині події розгорталися так:

на Лиманському напрямку росіяни атакували 20 разів та намагалися просунутись неподалік Греківки, Нового Миру, Карпівки, Колодязів, Шандриголового, Зарічного, Торського і Ставків;

Упродовж минулої доби на Сіверському напрямку Сили оборони зупинили дев’ять спроб наступу російських військ поблизу Григорівки, Виїмки, Переїзного, Ямполя й Дронівки;

У районі Краматорська вчора відбулося шість боєзіткнень — російські підрозділи намагалися просунутися до Ступочок.

На Торецькому напрямку окупанти здійснили 21 атаку біля Олександро-Шультиного, Плещіївки, Щербинівки, Клебан-Бика, Русиного Яру, Софіївки та Полтавки.

На Покровському напрямку захисники зупинили 62 штурми у районах Новоекономічного, Никанорівки, Володимирівки, Красного Лиману, Родинського, Лисівки, Звірового, Котлиного, Удачного, Горіхового, Дачного, а також у напрямку Покровська, Балагану й Філії (Дніпропетровська область).

На Новопавлівському відтинку фронту армія РФ вчора атакувала позиції ЗСУ поблизу Піддубного, Андріївки-Клевцового й Комишувахи, а також ще кількох населених пунктів Дніпропетровської області. Загалом захисники нарахували 27 атак на цьому відтинку фронту.

Раніше ми розповідали, що українські військові мають труднощі через присутність цивільних у прифронтовій зоні Лиманської громади. З цим вони пов’язують ускладнення у роботі Сил оборони та закликають владу зосередити увагу на інформуванні людей про можливості евакуації.