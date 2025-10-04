Наслідки ударів по Донеччині 3 жовтня 2025 року. Фото: поліція Донеччини

Минулої доби від ударів російської армії постраждали семеро цивільних на Донеччині. Один з них внаслідок обстрілів загинув. Війська країни-агресорки понад 1,9 тисяч разів били по житловому сектору та уздовж лінії фронту на Донеччині. Від вогню потерпали Добропілля, Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Лиман, Миколаївка та інші населені пункти. Детальніше про ситуацію в регіоні розповідаємо далі.

Під російські обстріли потрапили 13 населених пунктів Донеччини

3 жовтня 2025 року росіяни продовжили атаки по житлових кварталах міст і сіл Донеччини. Як повідомили в обласній поліції, під обстрілами опинилися міста Добропілля, Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Лиман, Миколаївка, селища Комишуваха й Новодонецьке, а також села Іванопілля, Іверське, Новоіверське, Новоолександрівка й Спасько-Михайлівка.

Околиці Комишувахи Краматорського району потрапили під удар російського FPV-дрона, загинув французький журналіст Антоні Лаллікан , його український колега та ще троє місцевих дістали поранень.

Костянтинівку російські війська атакували двома бомбами вагою 250 та 500 кг, дронами та артилерією. Унаслідок обстрілу поранень зазнали двоє мешканців міста, пошкоджені 16 багатоповерхівок, кінотеатр, крамниця, пошта, будівля ЖКГ і п’ять гаражів.

По Новоолександрівці російські війська вдарили двома БпЛА “Герань-2” (більш відомими як Shahed) — одна людина дістала поранення, зруйновані два приватні будинки та автомобіль.

У Дружківці російський FPV-дрон пошкодив об’єкт інфраструктури.

Миколаївку вразив удар дрона, який зруйнував багатоповерхівку, а в Лимані безпілотники армії РФ пошкодили дві приватні оселі.

По Новодонецькому росіяни спрямували п’ять дронів “Гербера” та “Герань-2” — вони знищили 12 багатоповерхівок, адміністративну будівлю, два заклади освіти та п’ять автомобілів.

У Спасько-Михайлівці наслідком атаки став зруйнований приватний будинок, також пошкоджені зерновий комбайн і вантажівка.

Новоіверське опинилося під ударом російських БпЛА, які влучили в житловий будинок.

У Добропіллі FPV-дрон армії РФ поцілив у дев’ятиповерхівку.

Крім того, у Сіверську 2 жовтня під час артобстрілу російських військ дістала поранення одна людина.

Загалом минулої доби російські удари пошкодили в регіоні 60 цивільних об’єктів, серед яких 35 — житлові будинки.

Окупанти найактивніше наступали на Покровському та Новопавлівському напрямках

Протягом минулої доби Генштаб ЗСУ зафіксував 159 бойових зіткнень на різних ділянках фронту. На Донеччині події розгорталися так:

на Лиманському напрямку минулої доби окупанти здійснили 12 спроб прорватися поблизу Греківки, Карпівки, Середнього, Шандриголового, Колодязів і Торського;

на Сіверському напрямку захисники відбили п’ять атак поблизу Серебрянки, Виїмки, Переїзного, Ямполя й Дронівки;

на Краматорському напрямку минулої доби бойових зіткнень не зафіксували;

на Торецькому напрямку армія РФ здійснила десять атак у районах Щербинівки, Плещіївки, Русиного Яру та Полтавки;

на Покровському напрямку захисники зупинили 56 штурмових дій російських військ у районах Володимирівки, Разіного, Никанорівки, Родинського, Новоекономічного, Миролюбівки, Покровська, Звірового, Котлиного, Удачного, Новосергіївки та Філії;

на Новопавлівському напрямку російські війська вчора здійснили 28 атак у районах Зеленого Гаю, Соснівки, Вороного, Січневого, Новоіванівки, Новогригорівки та у бік Новомиколаївки.

Нагадаємо, у п’ятницю, 3 жовтня, російські загарбники атакували один з енергетичних об’єктів у Донецькій області, через що частина населених пунктів Краматорського району залишилася без світла.