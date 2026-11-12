Мирненська ВА закупить солодощі до свят для дітей громади: хто може отримати | Вільне Радіо

Новорічні подарунки. Ілюстративне фото: УНІАН

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Для деякої малечі з Мирненської громади закуплять 130 солодких подарунків. Їх передбачили для дітей переселенців та військових. Отримати можна буде у грудні у хабах підтримки, або поштою.

Про заплановану закупівлю журналісти Вільного Радіо дізнались з розпорядження начальниці Мирненської селищної ВА Надії Сердюкової.

Подарунки передбачили для дітей від народження до 18 років таких категорій:

діти ветеранів війни, Захисників та Захисниць України, зареєстрованих на території громади (незалежно від місця реєстрації самих дітей);

діти з Мирненської селищної територіальної громади, які станом на 31 грудня 2026 року перемістилися на підконтрольну українському уряду територію.

Списки можуть уточнювати до кінця року. А видаватимуть подарунки протягом грудня:

особисто батькам чи законним представникам дитини у хабах підтримки переселенців;

поштою тим, хто живе у населеному пункті без гуманітарного центру.

Частина коштів, які виділяють на закупівлю подарунків, — 50 тис. грн — з дотації, призначеної на соцпідтримку ВПО з громад, території яких тимчасово окуповані. Передбачають, що вартість одного подарунку має бути не вище 900 гривень (без ПДВ), а доставки поштою — не більше 180 гривень. Станом на момент публікації у системі публічних закупівель Prozorro відповідних тендерів не було.

Також, крім солодких подарунків для дітей Мирненської громади планують з 15 грудня по 5 січня провести онлайн інтерактивні вистави, онлайн-майстерні, цифрові вікторини тощо. У ВА уточнюють, мета заходів — “підтримати дітей ментально й зберегти зв’язок із громадою”.

Нагадаємо, Вільне Радіо зібрало та нанесло на мапу центри підтримки переселенців з Донецької області.