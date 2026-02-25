Антидронові сітки на під'їзді до Дружківки, січень 2026 року. Фото: Вільне Радіо

Український уряд спрямував додаткові кошти на придбання та встановлення антидронових сіток у наближених до російських позицій територіях. Додатковий ресурс отримають прикордонні та прифронтові громади.

Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров.

“Поблизу лінії фронту Росія використовує дрони як інструмент терору проти цивільних автомобілів, рятувальників і ремонтних бригад. За дорученням Президента посилюємо захист прифронтових територій та пришвидшуємо будівництво антидронових сіток. У фокусі — дороги, які забезпечують безперебійну логістику та життєдіяльність громад поблизу лінії бойового зіткнення”, — заявив міністр оборони.

Він зазначив, що на ці потреби з бюджету спрямували додаткові 1,6 млрд грн. У лютому, продовжив міністр, в Україні вдалося прикрити сітками 125 км доріг, а також відновити 55 км пошкоджених конструкцій. Цього показника вдалося досягти попри складні погодні умови.

“Лише за місяць ми збільшили швидкість з 5 км на добу в січні до 12 км у лютому. Це суттєво посилило безпеку пересування військових і забезпечило стабільну роботу прифронтових громад. Уже в березні плануємо закривати 20 км доріг на день. До кінця року в планах облаштувати ще 4 000 км антидронового захисту автомобільних доріг”, — завершив міністр.

Нагадаємо, управління ЖКГ Краматорської міської ради оголосило тендер на захист доріг громади від дронів. Місцева влада шукає підрядника, який зможе встановити антидронові сітки над п’яти ділянками різної ширини загальною протяжністю у 10,28 км. Заплатити за захист готові до 14 624 000 грн.