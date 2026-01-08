Українські військові б'ють по техніці Росіян у районі Покровська

Російські військові продовжують наступальну операцію на Покровському напрямку фронту, проводячи штурми, розвідку та переміщення піхотних груп. Бійці 4-ї бригади оперативного призначення “Рубіж” стверджують, що їхній смузі відповідальності інтенсивність штурмів впала, якщо порівнювати з груднем, однак вона залишається високою.

Про це в ефірі телемарафону “Єдині новини” розповів офіцер бригади “Рубіж” Андрій Отченаш.

За минулу добу бійцям підрозділу вдалося підбити п’ять російських квадроциклів. Втім, у поле зору українських військових біля Покровська подекуди потрапляє і бронетехніка росіян: у грудні “Рубіж” знищив близько 60 одиниць техніки, зокрема танків.

“З єдиного хорошого, що дійсно ми бачимо наразі, — певний спад їхніх штурмових дій в порівнянні з тим, що було раніше. Можливо, це пов’язане з тим, що вони зазнали за минулих пів року неймовірно великі втрати. Це реально десятки тисяч на Покровському напрямку. Якщо брати загальний Покровський напрямок, я впевнений, що це десятки тисяч росіян”, — сказав офіцер бригади “Рубіж” Андрій Отченаш.

Він зазначив, що завданням російських військових на Покровському напрямку наразі є захоплення міста Білицького (Добропільська громада, — ред.) з подальшим просуванням до Добропілля.

Упродовж грудня російські війська здійснили кілька масштабних бронетанкових атак групами по 20-24 одиниці техніки, розповів військовий. Він стверджує, що усі спроби прориву українські сили відбили, а “значну” частину техніки знищили.

Андрій Отченаш зазначив, що росіянам подекуди вдається займати нові рубежі в результаті штурмів, однак не вважає ці результати боїв успішними для росіян через високі втрати під час просувань.

Нагадаємо, влада Донецької області спрямувала ще понад 64 мільйони гривень на підтримку ЗСУ. Ці кошти мають піти на закупівлю необхідного для війська обладнання.