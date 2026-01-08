Бійці Сил оборони України. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Влада Донецької області спрямувала ще понад 64 мільйони гривень на підтримку ЗСУ. Ці кошти мають піти на закупівлю необхідного для війська обладнання.

Про це відзвітував голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Рішення про чергову підтримку оборонців регіону ухвалили на засіданні Ради оборони області, а відомо стало про це у четвер, 8 січня.

Зокрема, українські військові отримають ще більш як 64 мільйони гривень — кошти для військових на фронті, розповів посадовець. Їх мають спрямувати на закупівлю БпЛА, дронів та засобів РЕБ.

Водночас від початку 2026-го на підтримку Сил оборони вже спрямували майже 118 мільйонів гривень.

“Окремо наголосив: усі закупівлі мають здійснюватися чітко, без порушень і відповідно до чинного законодавства. Прозорість і відповідальність у використанні коштів — одне з наших ключових завдань”, — стверджує Філашкін.

Нагадаємо, на початок 2026-го у фронтовій Костянтинівці мешкають близько 2,8 тисячі цивільних. Евакуація, зі слів представників Донецької ОВА, там “неоднозначна” — у деякі дні заїхати до міста неможливо. Ситуація там складна.