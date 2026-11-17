Особистий прийом. Ілюстративне фото: Pexels

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Заступниця міського голови Лимана Олена Муравльова проведе особистий прийом у Корсунь-Шевченківському Черкаської області. Він пройде 18 листопада: відповіді на свої запитання мешканці Лиманської громади зможуть отримати протягом години.

Про це повідомили у пресслужбі Лиманської міської військової адміністрації.

Зацікавлених чекатимуть о 13:00 у Центрі підтримки мешканців Лиманської міської територіальної громади за адресою: вул. Благовісна, 43-А.

“Ви можете звернутися з питань житлово-комунального господарства, роботи комунальних підприємств, діяльності комісії з надання компенсації за знищені об’єкти нерухомого майна та інших питань у сфері ЖКГ”, — пояснили у Лиманській МВА.

Нагадаємо, раніше у листопаді в Лиманській громаді оновили перелік адрес, за якими визнали знищеними домівки: усього їх 206. Це будинки у Лимані, селищах Дробишеве, Зарічне, Нове, Новоселівка, Ставки, Ямпіль, Ярова, а також у селах Брусівка, Діброва, Закітне, Каленики, Крива Лука, Колодязі, Лозове, Озерне, Олександрівка, Рубці, Рідкодуб, Середнє, Старий Караван, Торське, Шандриголове та Яцьківка. Журналісти Вільного Радіо опублікували повний перелік цих адрес в окремому матеріалі за посиланням.