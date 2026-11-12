У Лиманській громаді визнали знищеними будинки ще за 206 адресами: перелік

У Лиманській громаді оновили перелік адрес, за якими визнали знищеними домівки: усього їх 206. Це будинки у Лимані, селищах Дробишеве, Зарічне, Нове, Новоселівка, Ставки, Ямпіль, Ярова, а також у селах Брусівка, Діброва, Закітне, Каленики, Крива Лука, Колодязі, Лозове, Озерне, Олександрівка, Рубці, Рідкодуб, Середнє, Старий Караван, Торське, Шандриголове та Яцьківка. Повний список вулиць — публікуємо далі.
Про це повідомили у Лиманській міській військовій адміністрації.
Від початку листопада спеціалізована комісія за допомогою механізму дистанційного обстеження визнала зруйнованими ще 206 будинків. Однак ще для 59 домівок не змогли встановити факт руйнування, а для 52 — не підтвердили. В оновленому переліку знищеного є як приватні будинки, так і багатоповерхівки, зокрема:
с. Брусівка
вул. Приозерна, 26;
пров. Львівський, 7.
с. Діброва
вул. Сонячна, 37А;
вул. Зелений Гай, 18;
вул. Розкішна, 3;
вул. Озерна, 47.
с-ще Дробишеве
вул. Гусака, 5А;
вул. Державна, 32А;
вул. Державна, 118;
вул. Державна, 130А;
вул. Кооперативна, 35.
с. Закітне
вул. Біла, 42;
вул. Біла, 23А;
вул. Набережна, 12А;
вул. ім. Леонтовича Миколи, 7.
с-ще Зарічне
вул. Довга, 7;
вул. Довга, 20;
вул. Довга, 79;
вул. Довга, 86;
вул. Довга, 98;
вул. Довга, 122;
вул. Бульварна, 26;
вул. Бульварна, 28-в;
вул. Квіткова, 8;
вул. Квіткова, 40;
вул. Поштова, 4А;
вул. Поштова, 35;
вул. Поштова, 46;
вул. Поштова, 48;
вул. Поштова, 49;
вул. Поштова, 66;
вул. Поштова, 80;
вул. Широка, 27;
вул. Широка, 93;
вул. Широка, 93а;
вул. Каракуца Ігоря ім., 6;
вул. Каракуца Ігоря ім., 18-а;
вул. Перемоги, 25;
вул. Шкільна, 16;
вул. Підлужна, 19;
вул. Підлужна, 27;
вул. Спартака, 54;
вул. Озерна, 24;
вул. Травнева, 16;
вул. Травнева, 19;
вул. Травнева, 62;
вул. Вишнева, 22;
вул. Вишнева, 53;
вул. Вишнева, 57;
вул. Дружби, 30;
вул. Київська, 38;
вул. Клеверна, 20;
вул. Клеверна, 33;
вул. Клеверна, 59;
вул. Новосадова, 37;
вул. Піщана, 8;
пров. Озерний, 7.
с. Каленики
вул. Підстепна, 10.
с. Крива Лука
вул. Молодіжна, 8;
вул. Молодіжна, 21;
вул. Молодіжна, 25;
вул. Молодіжна, 46;
вул. Одеська, 2;
вул. Одеська, 5;
вул. Одеська, 12;
вул. Трудова, 4;
вул. Трудова, 9;
вул. Солов’їна, 8;
вул. Центральна, 10;
вул. Центральна, 20;
пров. Тихий, 2;
пров. Східний, 5;
вул. Нова, 1.
с. Колодязі
вул. Шевченка Тараса ім., 10;
вул. Шевченка Тараса ім., 12;
вул. Приозерна, 7;
вул. Приозерна, 59.
м. Лиман
вул. Зоряна, 1;
вул. Українська, 74;
вул. Українська, 80;
вул. Соснова, 3;
вул. Соснова, 18;
вул. Солов’яненка Анатолія, 51;
вул. СТ “Зелений яблуневий сад”, 187;
вул. Полтавська, 24;
вул. Казкова, 111;
вул. Леонтовича Миколи ім., 38;
вул. Героїв десантників, 134;
вул. Дружби, 23;
вул. Гасієва К., 1б;
вул. Гасієва К., 1д;
вул. Гасієва К., 1м;
вул. Київська, 22В;
вул. Нескорених, 63;
вул. Підстепна, 41;
вул. Підстепна, 141;
вул. Ринкова, 103;
вул. Ринкова, 138;
вул. Севастопільська, 138;
вул. Симеренка Л., 77;
вул. Паркова, 44;
пров. Пасічний, 11;
вул. Пасічна, 60;
вул. Оборони, 149;
вул. Торгова, 44;
вул. Левадна, 92;
вул. Партизанська, 83;
вул. Партизанська, 127;
вул. Тичини Павла ім., 24;
вул. Гостинна, 90;
вул. Калинова, 25;
вул. Переїздна, 23;
вул. Софіївська, 3;
пров. Тихого Олекси, 3;
вул. Гутченка, 40;
вул. СТ “Васильок” садове товариство, 218.
вул. Гасієва К., 28 (багатоповерхівка);
просп. Бражника Володимира ім., 4б (багатоповерхівка);
пров. Бригадний, 5 (багатоповерхівка);
пров. Бригадний, 5а (багатоповерхівка);
вул. Головна, 24а (багатоповерхівка).
с. Лозове
вул. Шкільна, 3.
с-ще Нове
вул. Механізаторів, 4А;
вул. Нова, 10;
вул. Придорожна, 42.
с-ще Новоселівка
вул. Курортна, 10;
вул. Українська, 93;
вул. Центральна, 22;
вул. Шевченка Тараса ім., 72;
пров. Центральний, 10;
вул. Семенова Віктора, 12;
вул. Семенова Віктора, 53;
вул. Кооперативна, 12;
вул. Новосадова, 11;
вул. Соборна, 11;
вул. Тракторна, 3;
вул. Червона рута, 16а.
с. Озерне
вул. Зелений Гай, 23;
вул. Курортна, 25;
вул. Курортна, 33;
вул. Київська, 10;
вул. Кар’єрна, 23г;
вул. Лісна, 133.
с. Олександрівка
вул. Підлісна, 26.
с. Рубці
вул. Шевченка Тараса ім., 154
вул. Шевченка Тараса ім., 28;
вул. Лісна, 22.
с. Рідкодуб
вул. Центральна, 46;
вул. Центральна, 63;
вул. Центральна, 119.
с. Середнє
вул. Озерна, 10.
с-ще Ставки
вул. Центральна, 4/2;
вул. Шевченка, 2;
вул. Степова, 39;
пров. Осінній, 4.
с. Старий Караван
вул. Дінцева, 21.
с. Торське
вул. Зелений Клин, 1Б;
вул. Трансформаторна, 25А;
вул. Трансформаторна, 42;
вул. Трансформаторна, 62;
вул. Центральна, 138;
вул. Центральна, 170Б;
вул. Центральна, 199;
вул. Центральна, 214;
вул. Центральна, 223а;
вул. Центральна, 255;
вул. Ранкова, 36;
вул. Водяна, 11;
вул. Північна, 24;
вул. Північна, 50А;
вул. Шкільна, 10;
вул. Східна, 6;
вул. Східна, 20.
с. Шандриголове
вул. Степова, 8;
вул. Кринична, 17;
вул. Гутченка, 208.
с-ще Ямпіль
вул. Ясна, 20;
вул. Ясна, 49;
вул. Ясна, 53А;
пров. Підлісний, 1;
пров. Підлісний, 16;
вул. Молодіжна, 40;
вул. Молодіжна, 49;
вул. Молодіжна, 77;
вул. Приозерна, 5А;
вул. Приозерна, 33;
вул. Врожайна, 19;
вул. Врожайна, 57;
вул. Зарічна, 43;
вул. Партизанська, 49;
вул. Партизанська, 110;
вул. Донецька, 7;
вул. Лісна, 14;
вул. Площа Слави, 12;
вул. Сонячна, 25;
вул. Тиха, 6;
вул. Центральна, 63А;
вул. Шевченка Тараса ім., 13а;
пров. Донецький, 2;
пров. Донецький, 6;
пров. Центральний, 4А;
пров. Травневий, 35;
вул. Підлісна, 35Г.
с-ще Ярова
вул. Партизанська, 5.
с. Яцьківка
ул. Свободи, 59.
вул. Свободи, 96.
Власники житла за вказаними адресами можуть отримати компенсацію за програмою “єВідновлення”. Спочатку варто перевірити наявність даних у застосунку “Дія” або звернутися до ЦНАПу, а після підготуйте документи для подачі заявки на відшкодування — посібник можна знайти в нашому окремому матеріалі.
У разі потреби також можна звернутися за консультацією до комісії за цими номерами: +38 (075) 627-12-34 або +38 (050) 952-44-90.