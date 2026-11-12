У Лиманській громаді визнали знищеними будинки ще за 206 адресами: перелік

Шандриголове у вересні 2026-го. Ілюстративне фото: 66 ОМБр

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

У Лиманській громаді оновили перелік адрес, за якими визнали знищеними домівки: усього їх 206. Це будинки у Лимані, селищах Дробишеве, Зарічне, Нове, Новоселівка, Ставки, Ямпіль, Ярова, а також у селах Брусівка, Діброва, Закітне, Каленики, Крива Лука, Колодязі, Лозове, Озерне, Олександрівка, Рубці, Рідкодуб, Середнє, Старий Караван, Торське, Шандриголове та Яцьківка. Повний список вулиць — публікуємо далі.

Про це повідомили у Лиманській міській військовій адміністрації.

Від початку листопада спеціалізована комісія за допомогою механізму дистанційного обстеження визнала зруйнованими ще 206 будинків. Однак ще для 59 домівок не змогли встановити факт руйнування, а для 52 — не підтвердили. В оновленому переліку знищеного є як приватні будинки, так і багатоповерхівки, зокрема:

с. Брусівка

вул. Приозерна, 26;

пров. Львівський, 7.

с. Діброва

вул. Сонячна, 37А;

вул. Зелений Гай, 18;

вул. Розкішна, 3;

вул. Озерна, 47.

с-ще Дробишеве

вул. Гусака, 5А;

вул. Державна, 32А;

вул. Державна, 118;

вул. Державна, 130А;

вул. Кооперативна, 35.

с. Закітне

вул. Біла, 42;

вул. Біла, 23А;

вул. Набережна, 12А;

вул. ім. Леонтовича Миколи, 7.

с-ще Зарічне

вул. Довга, 7;

вул. Довга, 20;

вул. Довга, 79;

вул. Довга, 86;

вул. Довга, 98;

вул. Довга, 122;

вул. Бульварна, 26;

вул. Бульварна, 28-в;

вул. Квіткова, 8;

вул. Квіткова, 40;

вул. Поштова, 4А;

вул. Поштова, 35;

вул. Поштова, 46;

вул. Поштова, 48;

вул. Поштова, 49;

вул. Поштова, 66;

вул. Поштова, 80;

вул. Широка, 27;

вул. Широка, 93;

вул. Широка, 93а;

вул. Каракуца Ігоря ім., 6;

вул. Каракуца Ігоря ім., 18-а;

вул. Перемоги, 25;

вул. Шкільна, 16;

вул. Підлужна, 19;

вул. Підлужна, 27;

вул. Спартака, 54;

вул. Озерна, 24;

вул. Травнева, 16;

вул. Травнева, 19;

вул. Травнева, 62;

вул. Вишнева, 22;

вул. Вишнева, 53;

вул. Вишнева, 57;

вул. Дружби, 30;

вул. Київська, 38;

вул. Клеверна, 20;

вул. Клеверна, 33;

вул. Клеверна, 59;

вул. Новосадова, 37;

вул. Піщана, 8;

пров. Озерний, 7.

с. Каленики

вул. Підстепна, 10.

с. Крива Лука

вул. Молодіжна, 8;

вул. Молодіжна, 21;

вул. Молодіжна, 25;

вул. Молодіжна, 46;

вул. Одеська, 2;

вул. Одеська, 5;

вул. Одеська, 12;

вул. Трудова, 4;

вул. Трудова, 9;

вул. Солов’їна, 8;

вул. Центральна, 10;

вул. Центральна, 20;

пров. Тихий, 2;

пров. Східний, 5;

вул. Нова, 1.

с. Колодязі

вул. Шевченка Тараса ім., 10;

вул. Шевченка Тараса ім., 12;

вул. Приозерна, 7;

вул. Приозерна, 59.

м. Лиман

вул. Зоряна, 1;

вул. Українська, 74;

вул. Українська, 80;

вул. Соснова, 3;

вул. Соснова, 18;

вул. Солов’яненка Анатолія, 51;

вул. СТ “Зелений яблуневий сад”, 187;

вул. Полтавська, 24;

вул. Казкова, 111;

вул. Леонтовича Миколи ім., 38;

вул. Героїв десантників, 134;

вул. Дружби, 23;

вул. Гасієва К., 1б;

вул. Гасієва К., 1д;

вул. Гасієва К., 1м;

вул. Київська, 22В;

вул. Нескорених, 63;

вул. Підстепна, 41;

вул. Підстепна, 141;

вул. Ринкова, 103;

вул. Ринкова, 138;

вул. Севастопільська, 138;

вул. Симеренка Л., 77;

вул. Паркова, 44;

пров. Пасічний, 11;

вул. Пасічна, 60;

вул. Оборони, 149;

вул. Торгова, 44;

вул. Левадна, 92;

вул. Партизанська, 83;

вул. Партизанська, 127;

вул. Тичини Павла ім., 24;

вул. Гостинна, 90;

вул. Калинова, 25;

вул. Переїздна, 23;

вул. Софіївська, 3;

пров. Тихого Олекси, 3;

вул. Гутченка, 40;

вул. СТ “Васильок” садове товариство, 218.

вул. Гасієва К., 28 (багатоповерхівка);

просп. Бражника Володимира ім., 4б (багатоповерхівка);

пров. Бригадний, 5 (багатоповерхівка);

пров. Бригадний, 5а (багатоповерхівка);

вул. Головна, 24а (багатоповерхівка).

с. Лозове

вул. Шкільна, 3.

с-ще Нове

вул. Механізаторів, 4А;

вул. Нова, 10;

вул. Придорожна, 42.

с-ще Новоселівка

вул. Курортна, 10;

вул. Українська, 93;

вул. Центральна, 22;

вул. Шевченка Тараса ім., 72;

пров. Центральний, 10;

вул. Семенова Віктора, 12;

вул. Семенова Віктора, 53;

вул. Кооперативна, 12;

вул. Новосадова, 11;

вул. Соборна, 11;

вул. Тракторна, 3;

вул. Червона рута, 16а.

с. Озерне

вул. Зелений Гай, 23;

вул. Курортна, 25;

вул. Курортна, 33;

вул. Київська, 10;

вул. Кар’єрна, 23г;

вул. Лісна, 133.

с. Олександрівка

вул. Підлісна, 26.

с. Рубці

вул. Шевченка Тараса ім., 154

вул. Шевченка Тараса ім., 28;

вул. Лісна, 22.

с. Рідкодуб

вул. Центральна, 46;

вул. Центральна, 63;

вул. Центральна, 119.

с. Середнє

вул. Озерна, 10.

с-ще Ставки

вул. Центральна, 4/2;

вул. Шевченка, 2;

вул. Степова, 39;

пров. Осінній, 4.

с. Старий Караван

вул. Дінцева, 21.

с. Торське

вул. Зелений Клин, 1Б;

вул. Трансформаторна, 25А;

вул. Трансформаторна, 42;

вул. Трансформаторна, 62;

вул. Центральна, 138;

вул. Центральна, 170Б;

вул. Центральна, 199;

вул. Центральна, 214;

вул. Центральна, 223а;

вул. Центральна, 255;

вул. Ранкова, 36;

вул. Водяна, 11;

вул. Північна, 24;

вул. Північна, 50А;

вул. Шкільна, 10;

вул. Східна, 6;

вул. Східна, 20.

с. Шандриголове

вул. Степова, 8;

вул. Кринична, 17;

вул. Гутченка, 208.

с-ще Ямпіль

вул. Ясна, 20;

вул. Ясна, 49;

вул. Ясна, 53А;

пров. Підлісний, 1;

пров. Підлісний, 16;

вул. Молодіжна, 40;

вул. Молодіжна, 49;

вул. Молодіжна, 77;

вул. Приозерна, 5А;

вул. Приозерна, 33;

вул. Врожайна, 19;

вул. Врожайна, 57;

вул. Зарічна, 43;

вул. Партизанська, 49;

вул. Партизанська, 110;

вул. Донецька, 7;

вул. Лісна, 14;

вул. Площа Слави, 12;

вул. Сонячна, 25;

вул. Тиха, 6;

вул. Центральна, 63А;

вул. Шевченка Тараса ім., 13а;

пров. Донецький, 2;

пров. Донецький, 6;

пров. Центральний, 4А;

пров. Травневий, 35;

вул. Підлісна, 35Г.

с-ще Ярова

вул. Партизанська, 5.

с. Яцьківка

ул. Свободи, 59.

вул. Свободи, 96.

Власники житла за вказаними адресами можуть отримати компенсацію за програмою “єВідновлення”. Спочатку варто перевірити наявність даних у застосунку “Дія” або звернутися до ЦНАПу, а після підготуйте документи для подачі заявки на відшкодування — посібник можна знайти в нашому окремому матеріалі.

У разі потреби також можна звернутися за консультацією до комісії за цими номерами: +38 (075) 627-12-34 або +38 (050) 952-44-90.

Нагадаємо, російська армія нарощує тиск на півночі Донеччини, збільшуючи кількість піхоти, артилерії та точок запуску дронів. Загарбники намагаються повернути позиції, які втратили на Лиманському напрямку внаслідок операції “Вівальді”, хоч погода і стала менш сприятливою для штурмових дій.