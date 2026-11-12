 У Лиманській громаді визнали знищеними будинки ще за 206 адресами: перелік
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У Лиманській громаді визнали знищеними будинки ще за 206 адресами: перелік

Богдан Комаровський
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У Лиманській громаді оновили перелік адрес, за якими визнали знищеними домівки: усього їх 206. Це будинки у Лимані, селищах Дробишеве, Зарічне, Нове, Новоселівка, Ставки, Ямпіль, Ярова, а також у селах Брусівка, Діброва, Закітне, Каленики, Крива Лука, Колодязі, Лозове, Озерне, Олександрівка, Рубці, Рідкодуб, Середнє, Старий Караван, Торське, Шандриголове та Яцьківка. Повний список вулиць — публікуємо далі.

Про це повідомили у Лиманській міській військовій адміністрації.

Від початку листопада спеціалізована комісія за допомогою механізму дистанційного обстеження визнала зруйнованими ще 206 будинків. Однак ще для 59 домівок не змогли встановити факт руйнування, а для 52 — не підтвердили. В оновленому переліку знищеного є як приватні будинки, так і багатоповерхівки, зокрема:

с. Брусівка

  • вул. Приозерна, 26;
  • пров. Львівський, 7.

с. Діброва

  • вул. Сонячна, 37А;
  • вул. Зелений Гай, 18;
  • вул. Розкішна, 3;
  • вул. Озерна, 47.

с-ще Дробишеве

  • вул. Гусака, 5А;
  • вул. Державна, 32А;
  • вул. Державна, 118;
  • вул. Державна, 130А;
  • вул. Кооперативна, 35.

с. Закітне

  • вул. Біла, 42;
  • вул. Біла, 23А;
  • вул. Набережна, 12А;
  • вул. ім. Леонтовича Миколи, 7.

с-ще Зарічне

  • вул. Довга, 7;
  • вул. Довга, 20;
  • вул. Довга, 79;
  • вул. Довга, 86;
  • вул. Довга, 98;
  • вул. Довга, 122;
  • вул. Бульварна, 26;
  • вул. Бульварна, 28-в;
  • вул. Квіткова, 8;
  • вул. Квіткова, 40;
  • вул. Поштова, 4А;
  • вул. Поштова, 35;
  • вул. Поштова, 46;
  • вул. Поштова, 48;
  • вул. Поштова, 49;
  • вул. Поштова, 66;
  • вул. Поштова, 80;
  • вул. Широка, 27;
  • вул. Широка, 93;
  • вул. Широка, 93а;
  • вул. Каракуца Ігоря ім., 6;
  • вул. Каракуца Ігоря ім., 18-а;
  • вул. Перемоги, 25;
  • вул. Шкільна, 16;
  • вул. Підлужна, 19;
  • вул. Підлужна, 27;
  • вул. Спартака, 54;
  • вул. Озерна, 24;
  • вул. Травнева, 16;
  • вул. Травнева, 19;
  • вул. Травнева, 62;
  • вул. Вишнева, 22;
  • вул. Вишнева, 53;
  • вул. Вишнева, 57;
  • вул. Дружби, 30;
  • вул. Київська, 38;
  • вул. Клеверна, 20;
  • вул. Клеверна, 33;
  • вул. Клеверна, 59;
  • вул. Новосадова, 37;
  • вул. Піщана, 8;
  • пров. Озерний, 7.

с. Каленики

  • вул. Підстепна, 10.

с. Крива Лука

  • вул. Молодіжна, 8;
  • вул. Молодіжна, 21;
  • вул. Молодіжна, 25;
  • вул. Молодіжна, 46;
  • вул. Одеська, 2;
  • вул. Одеська, 5;
  • вул. Одеська, 12;
  • вул. Трудова, 4;
  • вул. Трудова, 9;
  • вул. Солов’їна, 8;
  • вул. Центральна, 10;
  • вул. Центральна, 20;
  • пров. Тихий, 2;
  • пров. Східний, 5;
  • вул. Нова, 1.

с. Колодязі

  • вул. Шевченка Тараса ім., 10;
  • вул. Шевченка Тараса ім., 12;
  • вул. Приозерна, 7;
  • вул. Приозерна, 59.

м. Лиман

  • вул. Зоряна, 1;
  • вул. Українська, 74;
  • вул. Українська, 80;
  • вул. Соснова, 3;
  • вул. Соснова, 18;
  • вул. Солов’яненка Анатолія, 51;
  • вул. СТ “Зелений яблуневий сад”, 187;
  • вул. Полтавська, 24;
  • вул. Казкова, 111;
  • вул. Леонтовича Миколи ім., 38;
  • вул. Героїв десантників, 134;
  • вул. Дружби, 23;
  • вул. Гасієва К., 1б;
  • вул. Гасієва К., 1д;
  • вул. Гасієва К., 1м;
  • вул. Київська, 22В;
  • вул. Нескорених, 63;
  • вул. Підстепна, 41;
  • вул. Підстепна, 141;
  • вул. Ринкова, 103;
  • вул. Ринкова, 138;
  • вул. Севастопільська, 138;
  • вул. Симеренка Л., 77;
  • вул. Паркова, 44;
  • пров. Пасічний, 11;
  • вул. Пасічна, 60;
  • вул. Оборони, 149;
  • вул. Торгова, 44;
  • вул. Левадна, 92;
  • вул. Партизанська, 83;
  • вул. Партизанська, 127;
  • вул. Тичини Павла ім., 24;
  • вул. Гостинна, 90;
  • вул. Калинова, 25;
  • вул. Переїздна, 23;
  • вул. Софіївська, 3;
  • пров. Тихого Олекси, 3;
  • вул. Гутченка, 40;
  • вул. СТ “Васильок” садове товариство, 218.
  • вул. Гасієва К., 28 (багатоповерхівка);
  • просп. Бражника Володимира ім., 4б (багатоповерхівка);
  • пров. Бригадний, 5 (багатоповерхівка);
  • пров. Бригадний, 5а (багатоповерхівка);
  • вул. Головна, 24а (багатоповерхівка).

с. Лозове

  • вул. Шкільна, 3.

с-ще Нове

  • вул. Механізаторів, 4А;
  • вул. Нова, 10;
  • вул. Придорожна, 42.

с-ще Новоселівка

  • вул. Курортна, 10;
  • вул. Українська, 93;
  • вул. Центральна, 22;
  • вул. Шевченка Тараса ім., 72;
  • пров. Центральний, 10;
  • вул. Семенова Віктора, 12;
  • вул. Семенова Віктора, 53;
  • вул. Кооперативна, 12;
  • вул. Новосадова, 11;
  • вул. Соборна, 11;
  • вул. Тракторна, 3;
  • вул. Червона рута, 16а.

с. Озерне

  • вул. Зелений Гай, 23;
  • вул. Курортна, 25;
  • вул. Курортна, 33;
  • вул. Київська, 10;
  • вул. Кар’єрна, 23г;
  • вул. Лісна, 133.

с. Олександрівка

  • вул. Підлісна, 26.

с. Рубці

  • вул. Шевченка Тараса ім., 154
  • вул. Шевченка Тараса ім., 28;
  • вул. Лісна, 22.

с. Рідкодуб

  • вул. Центральна, 46;
  • вул. Центральна, 63;
  • вул. Центральна, 119.

с. Середнє

  • вул. Озерна, 10.

с-ще Ставки

  • вул. Центральна, 4/2;
  • вул. Шевченка, 2;
  • вул. Степова, 39;
  • пров. Осінній, 4.

с. Старий Караван

  • вул. Дінцева, 21.

с. Торське

  • вул. Зелений Клин, 1Б;
  • вул. Трансформаторна, 25А;
  • вул. Трансформаторна, 42;
  • вул. Трансформаторна, 62;
  • вул. Центральна, 138;
  • вул. Центральна, 170Б;
  • вул. Центральна, 199;
  • вул. Центральна, 214;
  • вул. Центральна, 223а;
  • вул. Центральна, 255;
  • вул. Ранкова, 36;
  • вул. Водяна, 11;
  • вул. Північна, 24;
  • вул. Північна, 50А;
  • вул. Шкільна, 10;
  • вул. Східна, 6;
  • вул. Східна, 20.

с. Шандриголове

  • вул. Степова, 8;
  • вул. Кринична, 17;
  • вул. Гутченка, 208.

с-ще Ямпіль

  • вул. Ясна, 20;
  • вул. Ясна, 49;
  • вул. Ясна, 53А;
  • пров. Підлісний, 1;
  • пров. Підлісний, 16;
  • вул. Молодіжна, 40;
  • вул. Молодіжна, 49;
  • вул. Молодіжна, 77;
  • вул. Приозерна, 5А;
  • вул. Приозерна, 33;
  • вул. Врожайна, 19;
  • вул. Врожайна, 57;
  • вул. Зарічна, 43;
  • вул. Партизанська, 49;
  • вул. Партизанська, 110;
  • вул. Донецька, 7;
  • вул. Лісна, 14;
  • вул. Площа Слави, 12;
  • вул. Сонячна, 25;
  • вул. Тиха, 6;
  • вул. Центральна, 63А;
  • вул. Шевченка Тараса ім., 13а;
  • пров. Донецький, 2;
  • пров. Донецький, 6;
  • пров. Центральний, 4А;
  • пров. Травневий, 35;
  • вул. Підлісна, 35Г.

с-ще Ярова

  • вул. Партизанська, 5.

с. Яцьківка

  • ул. Свободи, 59.
  • вул. Свободи, 96.

Власники житла за вказаними адресами можуть отримати компенсацію за програмою “єВідновлення”. Спочатку варто перевірити наявність даних у застосунку “Дія” або звернутися до ЦНАПу, а після підготуйте документи для подачі заявки на відшкодування — посібник можна знайти в нашому окремому матеріалі.

У разі потреби також можна звернутися за консультацією до комісії за цими номерами: +38 (075) 627-12-34 або +38 (050) 952-44-90.

Нагадаємо, російська армія нарощує тиск на півночі Донеччини, збільшуючи кількість піхоти, артилерії та точок запуску дронів. Загарбники намагаються повернути позиції, які втратили на Лиманському напрямку внаслідок операції “Вівальді”, хоч погода і стала менш сприятливою для штурмових дій.

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