Операція “Вівальді”: росіяни намагаються відновити втрачені позиції на Лиманському напрямку

Українські військові під час операції “Вівальді” на Лиманському напрямку фронту. Скриншот із відео Третього армійського корпусу

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Російська армія нарощує тиск на півночі Донеччини, збільшуючи кількість піхоти, артилерії та точок запуску дронів. Загарбники намагаються повернути позиції, які втратили на Лиманському напрямку внаслідок операції “Вівальді”, хоч погода і стала менш сприятливою для штурмових дій.

Про це в ефірі “Суспільне. Студія” розповів пресофіцер 66 ОМБр Василь Денисюк.

Серед іншого, росіяни перекидають піхоту на західний берег річки Чорний Жеребець, аби створити там укриття та місця накопичення. Ці дії ускладнені через похолодання (листя дерев вже опало, що заважає маскуванню в рослинності) а також через вогневий контроль переправ через річку з боку українських сил.

“Ми бачимо зростання кількості ворожих військ, піхотинців намагаються додатково перекидати на західний берег річки Чорний Жеребець, нарощувати кількість, щоб шукати укриття, створювати там місця скупчення.

Наразі противник має із цим проблеми, оскільки вже опало листя, а його можливості ускладнені логістикою через річку Чорний Жеребець, де залишається лише декілька переправ, які перебувають під нашим повним вогневим контролем”, — розповів Василь Денисюк.

Загарбники прагнуть контратакувати у смузі відповідальності 66 бригади, а також суміжних підрозділів Третього армійського корпусу. Водночас росіяни укріплюють лінію оборони на рубежах, куди їх вдалося відкинути під час наступу.

Українські військові виявляють і вражають позиції російських операторів дронів. Водночас росіяни б’ють з авіації по українських переправах через Оскіл і Сіверський Донець, щоб ускладнити постачання Сил оборони.

Більше про операцію “Вівальді”

15 вересня командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький заявив про проведення українськими силами наступальної операції “Вівальді” на півночі Донецької області. Українські військові вже змогли деокупувати село Середнє Лиманської громади, а також зачистити від російської піхотної інфільтрації населені пункти Новоселівка, Ярова, Коровій Яр та Олександрівка — ці населені пункти не були окуповані, але туди проникали окремі російські групи.

За перший етап операції українські сили зачистили близько 75 квадратних кілометрів території та деокупували ще 10. Окремим напрямом операції стала боротьба з російською логістикою: через удари дронів загарбники перенесли постачання пально-мастильних матеріалів за межі України, у Воронезьку область, де розгорнули трубопровід і склади.

Однією з бригад, яка починала “Вівальді”, була 66-та окрема механізована бригада імені Мстислава Хороброго. Свідчення її командира Ростислава Силівакіна про початок операції та чи змінює вона ситуацію на Донеччині — переповідали в окремому матеріалі.

20 вересня українські військові розповіли про другий етап операції. ЗСУ звільнили Шандриголове та Дерилове Лиманської громади. Разом із тим захисники повністю контролюють Дробишеве. Шандриголове захисники назвали “критичною точкою” як для українських військових, так і для російських армійців на Лиманській ділянці фронту.

Ми вже публікували 15 перших фото Шандриголового після звільнення ЗСУ.

28 вересня Третій армійський корпус ЗСУ повідомив про результати третього етапу наступальної операції “Вівальді” на Лиманщині: українським силам вдалося звільнити Нове, Рідкодуб та Катеринівку, а також відновити контроль над Карпівкою та Новомихайлівкою. Площа деокупованої території від початку операції вже досягла 176 км².

4 жовтня стало відомо про наслідки фінального, четвертого етапу операції. Українські військові звільнили ще три населені пункти на Лиманському напрямку: йдеться про Зелену Долину, Липове й Колодязі — 101 км² території.