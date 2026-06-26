Начальник Великоновосілківської СВА Сергій Кравченко. Фото надане пресслужбою військової адміністрації

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У понеділок, 29 червня, у Вільногірську на Дніпропетровщині відбудеться виїзний особистий прийом громадян за участю керівництва Великоновосілківської селищної військової адміністрації. Мешканці зможуть отримати консультації з соціальних, житлових і реєстраційних питань, а також гуманітарну допомогу.

Про це повідомили у пресслужбі Великоновосілківської військової адміністрації.

Захід розпочнеться о 12:00 за адресою: м. Вільногірськ, вул. Захисників України, 9. Прийом проводять виключно за попереднім записом:

: +38 (095) 892-18-37 (доступний з понеділка по п’ятницю з 08:00–17:00).

У зустрічі візьмуть участь начальник селищної військової адміністрації Сергій Кравченко, його перший заступник Євген Кіруцак та заступниця Ірина Кас’яненко. Разом із керівництвом ВА на прийомі працюватимуть фахівці чотирьох підрозділів: комісії з обстеження пошкоджених і зруйнованих об’єктів, відділу соціального забезпечення та охорони здоров’я, відділу містобудування і ЖКГ, а також відділу реєстраційних повноважень.

Мешканцям обіцяють консультації щодо соціальної підтримки, житлово-комунальних і реєстраційних питань, а також щодо фіксації пошкодженого майна.

Паралельно з прийомом відбудеться видача продуктових наборів. Для отримання гуманітарної допомоги потрібно мати оригінали документів усіх членів родини: паспорт громадянина України, ідентифікаційний код, довідку ВПО та документ, який підтверджує реєстрацію на території громади.

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