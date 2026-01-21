На Дніпропетровщині через російський обстріл загинула родина переселенців з Донеччини — Володимир і Лідія Шаврові

Володимир і Лідія Шаврові, які загинули через російську атаку 21 січня. Колаж: Павлівський старостинський округ

Через російську атаку 21 січня у Павлівці загинула родина переселенців з Донеччини. Володимир і Лідія Шаврові евакуювалися на Дніпропетровщину з нині окупованого Шахтарського.

Про обстріл повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

За його даними, 21 січня російські війська атакували Синельківщину — під обстріл потрапили Васильківська і Роздорська громад. Загинули чоловік 77 років та жінка 72 років.

Згодом у Павлівському старостинському окрузі розповіли, що жертвами атаки окупантів були Володимир і Лідія Шаврові. Родина знайшла прихисток у селі Павліка, яке сьогодні дронами атакували загарбники.

“Рятуючись від рашистської навали, вони залишили рідне Шахтарське Великоновосілківської громади, оселилися в нашій Павлівці. Тут же знайшли й свій останній прихисток. Царство небесне Володимиру Петровичу і Лідії Миколаївні, вічна і світла їм пам’ять. Нехай наша павлівська земля буде для них пухом”, — йдеться у повідомлені.

Нагадаємо, 21 січня російські війська вчергове атакували Краматорськ. Через обстріл загинула одна цивільна людина, ще одна дістала поранень. Остаточні наслідки з’ясовують.