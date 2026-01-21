Росіяни атакували Краматорськ 21 січня: загинула людина

Краматорськ на мапі. Фото: DeepState

21 січня російські війська вчергове атакували Краматорськ. Через обстріл загинула одна цивільна людина, ще одна дістала поранень. Остаточні наслідки з’ясовують.

Про це повідомили у Краматорській МВА.

За даними місцевої влади, вранці 21 січня війська країни-агресорки атакували Краматорськ — цілили по приватному сектору та одному із мікрорайонів міста.

Попередньо, через російський удар загинула жінка 1978 року народження.

Остаточні наслідки атаки з’ясовують. На місці працюють всі відповідні служби, запевнили посадовці.

Оновлено: у Краматорській МВА уточнили, що о 9:58, з використанням трьох ФАБ-250, російські війська завдали ударів по приватному сектору та одному з мікрорайонів Краматорської громади. Окрім загиблої, окупанти поранили ще одну жінку 1944 року народження.

У місті фіксують руйнування щонайменше трьох десятків приватних будинків, однієї багатоповерхівки та магазина.