Минулої доби унаслідок обстрілів з боку російської армії на Донеччині постраждали десять людей, троє з них не пережили ударів. Війська країни-агресорки майже 1,8 тисяч разів били по житловому сектору та уздовж лінії фронту. Від вогню потерпали Дружківка, Костянтинівка, Покровськ та інші населені пункти. Детальніше про ситуацію в регіоні розповідаємо далі.

Під російські обстріли потрапили 5 населених пунктів Донеччини

12 грудня 2025 року росіяни продовжили атаки по житлових кварталах міст і сіл Донеччини. Як повідомили в обласній поліції, під обстрілами опинилися міста Дружківка, Костянтинівка, Покровськ, селище Олексієво-Дружківка та село Яцьківка.

По Костянтинівці росіяни вдарили двома авіабомбами КАБ-250, артилерією та FPV-дронами — загинули двоє мирних жителів, ще одна людина дістала поранення. Унаслідок атак постраждали два багатоквартирні будинки та цивільний автомобіль.

В Олексієво-Дружківці обстріл забрав життя однієї людини. Також зафіксували руйнування двох приватних будинків і гаража.

Дружківка опинилася під серією з десяти ударів FPV-дронів — поранень зазнали шестеро людей, постраждали вісім цивільних автівок.

У Покровську після обстрілу зафіксували пошкодження приватного житлового будинку.

Загалом минулої доби російські удари пошкодили в регіоні 14 цивільних об’єктів, серед яких 9 — житлові будинки.

Наслідки російських ударів по Донеччині за 12 грудня 2025 року в цифрах. Інфографіка Вільного Радіо

Окупанти найактивніше наступали на Покровському та Костянтинівському напрямках

Протягом минулої доби Генштаб ЗСУ зафіксував 178 бойових зіткнень на різних ділянках фронту. На Донеччині події розгорталися так:

на Лиманському напрямку окупанти атакували 25 разів та намагалися просунутись у районах Середнього, Зарічного, Дробишевого, Дружелюбівки, Новосергіївки, Нового Миру, Ставків, Олександрівки, Новоселівки, Лимана та Червоного Ставу;

на Слов’янському напрямку захисники відбили сім російських атак поблизу Торського, Сіверська, Серебрянки, Переїзного та Ямполя;

на Краматорському напрямку росіяни атакували неподалік Часового Яру та Привільного й Міньківки;

на Костянтинівському напрямку окупанти здійснили 26 атак у районах Щербинівки, Плещіївки, Олександро-Шультиного, Яблунівки, Русиного Яру та в напрямку Костянтинівки, Іванопілля, Степанівки й Софіївки;

на Покровському напрямку військовослужбовці ЗСУ відбили 42 штурми в районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Никанорівка, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Філія, Дорожнє, Білицьке, Мирноград, Новопавлівка, Сухецьке, Рівне, Гришине та Леонтовичі;

на Олександрівському напрямку російські військові провели вісімнадцять атак неподалік Вороного, Привілля, Вербового, Олексіївки, Привільного, Зеленого Гаю та у напрямках населених пунктів Олександроград, Вишневе, Рибне, Красногірське, Соснівка та Злагода.

Нагадаємо, минулої доби росіяни били по території Донецької області понад 2100 разів. Під вогнем опинилися щонайменше 11 населених пунктів регіону, у чотирьох із них були загиблі та поранені серед цивільних.