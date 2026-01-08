На Донеччині 13 січня проведуть зустріч з родинами зниклих безвісти та полонених: як доєднатися

Зниклі безвісти. Ілюстративне фото: Українське радіо

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Перша у 2026 році зустріч з родинами зниклих безвісти та полонених на Донеччині пройде у вівторок, 13 січня. На неї запрошують жителів як Донецької, так і Луганської областей, аби отримати актуальну інформацію щодо правового захисту.

Про це повідомив уповноважений з питань зниклих безвісти та полонених Артур Добросердов.

Так, на зустрічі буде присутній представник уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Костянтин Черніков, а також представники відповідних державних органів та установ.

Ці люди обговорюватимуть з гостями актуальні проблемні питання, які стосуються дотримання прав та законних інтересів українських військових, їхніх родин, а також інших цивільних громадян.

Адресу проведення заходу не розкривають на загал, однак її можна дізнатися особисто, зателефонувавши представнику Костянтину Чернікову:

+38 (097) 25-03-791

Також під час дзвінка можна уточнити додаткові подробиці стосовно зустрічі.

Нагадаємо, влада Лимана пропонує надати почесне найменування “Лиманська” 63 окремій механізованій бригаді ЗСУ. Підрозділ воює в районі міста із березня 2023-го. Пропозицію винесли на громадське обговорення.