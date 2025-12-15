Ожеледиця на дорогах. Ілюстративне фото: "РБК-Україна"

За даними Українського гідрометеорологічного центру, на Донеччині 15 грудня очікують ожеледицю, рятувальники оголосили І рівень небезпеки (жовтий). Громадян закликають дотримуватися заходів безпеки. Розповідаємо, яких саме.

Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської ради.

Так, пішоходам радять рухатися на вулиці повільно, уважно дивлячись під ноги, уникати слизьких ділянок та різких рухів, а також обирати взуття з неслизькою підошвою.

Водночас тим громадянам, які все ж планують сідати за кермо, рекомендують зменшити швидкість руху та дотримуватися безпечної дистанції, уникати різких маневрів та гальмувань, а також проявляти додаткову уважність на мостах, естакадах і перехрестях.

Водночас рятувальники закликають обмежити поїздки під час погіршення погодних умов, якщо є така можливість.

У Краматорській міській раді зауважили, що міський контакт-центр приймає заявки щодо аварійних ситуацій у сфері ЖКГ за номером:

+38 (099) 09-91-505

Нагадаємо, 15 грудня, в понеділок, у чотирьох районах Дружківки тимчасово припинять електропостачання. Аварійно-відновлювальні роботи обіцяють закінчити до 16-ої години.