Відключення світла. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

15 грудня, в понеділок, у чотирьох районах Дружківки тимчасово припинять електропостачання. Аварійно-відновлювальні роботи обіцяють закінчити до 16-ої години.

Про це повідомили на сайті Дружківської міської військової адміністрації.

Без послуг електропостачання будуть мікрорайони:

Машинобудівників;

Донський.

Також частково світла не буде у мікрорайонах №8 та №9.

Як зазначили в адміністрації, електрику тимчасово відключать, щоб безпечно провести ремонті роботи.

Орієнтовний час робіт: з 8:00 до 16:00.

Нагадаємо, що наступного тижня у Краматорську та Слов’янську за деякими адресами не буде газу. За кількома адресами проводитимуть планові ремонтно-профілактичні роботи газорозподільних систем.