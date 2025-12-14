Газова плита. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

15 та 18 грудня 2025 року в Краматорську і Слов’янську проводитимуть планові ремонтно-профілактичні роботи газорозподільних систем. Через це у чотирьох будинках тимчасово перекриють газ. Розповідаємо, про які адреси йдеться.

Про це повідомили в АТ “Донецькоблгаз”.

Розподіл природного газу тимчасово припинять за такими адресами:

Краматорськ, вул. Стуса, буд. 53 — 15 грудня;

Слов’янськ, вул. Я. Мудрого, буд. 3 та 5 — 15 грудня;

Слов’янськ,вул. Я. Мудрого, буд. 15 — 18 грудня.

Після завершення робіт подачу газу обіцяють відновити у найкоротший термін. Проте скільки саме часу знадобиться фахівцям Донецькоблгазу — не уточнюють.

Додамо, що у Рай-Олександрівці повністю припинили подачу газу. Це зробили після оцінки безпекової ситуації, яка не дозволяє проводити роботи на об’єкті без ризику для персоналу. Без послуги залишилися 148 домогосподарств.