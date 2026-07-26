Замісна ниркова терапія (гемодіаліз). Ілюстративне фото: iStock

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Станом на середину липня 2026 року програмний гемодіаліз у Донецькій області отримує 21 пацієнт. Усі вони забезпечені необхідними ліками та медичними виробами, а черг на лікування немає.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з відповіді Департаменту охорони здоровʼя Донецької ОВА на інформаційний запит.

В Україні пацієнти з хронічною хворобою нирок або нирковою недостатністю можуть безоплатно отримувати гемодіаліз у межах Програми медичних гарантій.

Для жителів Донеччини таку допомогу надають у комунальному некомерційному підприємстві “Обласне територіальне медичне об’єднання м. Краматорськ”.

Звернутися до медзакладу можна за адресою: м. Краматорськ, вул. Олекси Тихого, 31. Для консультацій працює телефон: (050)290-34-30.

Станом на 14 липня 2026 року програмного гемодіалізу потребує 21 людина. Усі вони отримують цю послугу. У департаменті зазначили, що у КНП “ОТМО м. Краматорськ” є всі необхідні лікарські засоби та медичні вироби як для програмного, так і для екстреного гемодіалізу.

Крім того, упродовж 2025–2026 років перебоїв із забезпеченням пацієнтів ліками та медичними виробами не фіксували. Так само як і не було черги на отримання гемодіалізу.

Для довідки: Гемодіаліз — це один зі способів замісної ниркової терапії у пацієнтів із термінальною стадією хронічної чи гострої ниркової недостатності. Метод дозволяє видалити з крові токсичні речовини та продукти метаболізму за допомогою апарату штучної нирки. Потреба в гемодіалізі виникає через тяжкі захворювання нирок або надходження у кров великої кількості токсичних речовин. До загальних причин ниркової недостатності належать: діабет;

високий артеріальний тиск (гіпертонія);

запалення нирок (гломерулонефрит);

запалення кровоносних судин (васкуліт);

кісти нирок (полікістоз нирок). Крім того, нирки можуть раптово зупинитися (гостре пошкодження нирок) після важкої хвороби, складної операції, інфаркту або іншої серйозної проблеми. Деякі ліки також можуть спричинити пошкодження нирок.

Раніше Вільне Радіо писало про те, яка нині ситуація із забезпеченням онкохворих на Донеччині. Понад 300 пацієнтів щомісяця отримують необхідне лікування — стаціонарно та амбулаторно.