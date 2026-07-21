Тимчасовий дефіцит на деякі препарати є, пацієнтів без допомоги — немає: яка ситуація з забезпеченням онкохворих на Донеччині

Ліки для онкохворих. Ілюстративне фото: Depositphotos

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Онкохворі Донеччини, які звертаються до КНП “ОТМО м. Краматорськ”, щомісяця отримують необхідне лікування — понад 300 пацієнтів стаціонарно та амбулаторно. Втім, у закладі визнають тимчасовий дефіцит окремих препаратів, який перекривають перерозподілом ліків з інших областей. При цьому офіційної статистики пацієнтів, які не отримали потрібні препарати, лікарня не веде.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися із відповіді на інформаційний запит до департаменту охорони здоровʼя Донецької ОДА.

Чи вистачає ліків для онкохворих жителів Донеччини

Там розповіли, що в Обласному територіальному медичному об’єднані Краматорська щомісяця допомогу у вигляді хіміотерапії отримують понад 300 онкохворих. У середньому за 2026 рік це 148 пацієнтів, які проходять лікування стаціонарно, ще 167 — отримують препарати амбулаторно. Їх закуповують за бюджетною програмою централізовано. Водночас у закладі визнають, що зіштовхнулися з тимчасовим дефіцитом трьох онкологічних препаратів — абіратерону, доцетакселу та фулвестранту. Це сталося на тлі затримок поставок від виробників на склади державного підприємства “Медичні закупівлі України”. Нестачу перекривають перерозподілом з лікарень інших областей. Разом із тим, статистика щодо пацієнтів “ОТМО м. Краматорськ”, які не отримали необхідні онкологічні препарати, — не ведуть. Усіх потребуючих забезпечують ліками, запевняють медики. Чи є запаси ліків для онкохворих жителів Донеччини

Запаси ліків для онкохворих жителів Донецької області є — склад медичного обʼєднання, куди централізовано надходять препарати, релокували до Львова. Там накопичили запас на 3–6 місяців наперед. Від початку цього місяця вони отримали:

Іринотекан 300 мг — 69 флаконів;

Капецитабін 500 мг — 18120 таблеток;

Капецитабін 150 мг — 1620 таблеток;

Вінкристин 1 мг — 32 флакони;

Гемцитабін 200 мг — 379 флаконів;

Гідроксисечовина — 18000 таблеток;

Сунітиніб 12,5 мг — 2912 таблеток;

Сунітиніб 25 мг — 1596 капсул;

Леналідомід 25 мг — 441 капсула;

Дазатиніб 50 мг — 540 таблеток;

Гозерелін 3,6 мг — 64 шприці;

Гозерелін 10,8 мг — 62 шприці;

Тамоксифен 20 мг — 31440 таблеток;

Абіратерон 250 мг — 13200 таблеток;

Золедронова кислота — 1186 флаконів;

Фулвестрант 250 мг — 176 шприців;

Ломустин 20 мг — 220 таблеток.

У відомстві запевнили, що до Краматорська препарати постачають своєчасно та в повному обсязі відповідно до потреби.

Нагадаємо, на середину липня 2026 року інсулін на Донеччині можна знайти у 22 аптеках, розташованих у Краматорську, Слов’янську, Олександрівці та Новодонецькому.