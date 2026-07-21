Тимчасовий дефіцит на деякі препарати є, пацієнтів без допомоги — немає: яка ситуація з забезпеченням онкохворих на Донеччині

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Онкохворі Донеччини, які звертаються до КНП “ОТМО м. Краматорськ”, щомісяця отримують необхідне лікування — понад 300 пацієнтів стаціонарно та амбулаторно. Втім, у закладі визнають тимчасовий дефіцит окремих препаратів, який перекривають перерозподілом ліків з інших областей. При цьому офіційної статистики пацієнтів, які не отримали потрібні препарати, лікарня не веде.
Про це журналісти Вільного Радіо дізналися із відповіді на інформаційний запит до департаменту охорони здоровʼя Донецької ОДА.
Там розповіли, що в Обласному територіальному медичному об’єднані Краматорська щомісяця допомогу у вигляді хіміотерапії отримують понад 300 онкохворих. У середньому за 2026 рік це 148 пацієнтів, які проходять лікування стаціонарно, ще 167 — отримують препарати амбулаторно. Їх закуповують за бюджетною програмою централізовано.
Водночас у закладі визнають, що зіштовхнулися з тимчасовим дефіцитом трьох онкологічних препаратів — абіратерону, доцетакселу та фулвестранту. Це сталося на тлі затримок поставок від виробників на склади державного підприємства “Медичні закупівлі України”. Нестачу перекривають перерозподілом з лікарень інших областей.
Разом із тим, статистика щодо пацієнтів “ОТМО м. Краматорськ”, які не отримали необхідні онкологічні препарати, — не ведуть. Усіх потребуючих забезпечують ліками, запевняють медики.
Запаси ліків для онкохворих жителів Донецької області є — склад медичного обʼєднання, куди централізовано надходять препарати, релокували до Львова. Там накопичили запас на 3–6 місяців наперед. Від початку цього місяця вони отримали:
У відомстві запевнили, що до Краматорська препарати постачають своєчасно та в повному обсязі відповідно до потреби.
Нагадаємо, на середину липня 2026 року інсулін на Донеччині можна знайти у 22 аптеках, розташованих у Краматорську, Слов’янську, Олександрівці та Новодонецькому.