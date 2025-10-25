Підтримати
На Донеччині 24 жовтня під обстрілами загинула одна людина, ще п’ятеро зазнали поранень (ЗВЕДЕННЯ)

Валерія Пащенко
Минулої доби під обстріли російської армії потрапили шість жителів Донеччини. Один із постраждалих не пережив удару. Війська країни-агресорки понад 2 тисячі разів били по житловому сектору та уздовж лінії фронту. Від вогню РФ потерпали Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Лиман, Миколаївка та інші населені пункти. Детальніше про ситуацію в регіоні розповідаємо далі.

Під російські обстріли потрапили 12 населених пунктів Донеччини

24 жовтня 2025 року росіяни продовжили атаки по житлових кварталах міст і сіл Донеччини. Як повідомили в обласній поліції, під обстрілами опинилися міста Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Лиман, Миколаївка,  селища Мирне, Олександрівка, Райське та села Миколайпілля, Оріхуватка, Рай-Олександрівка і Староварварівка.

  • У Райському російські війська поцілили FPV-дронами по двох цивільних автомобілях: одна людина загинула, ще одну поранили.
  • Миколайпілля армія РФ атакувала FPV-дроном, троє людей зазнали поранень.
  • Ще одна людина постраждала від удару російського FPV-дрона  в Лимані.
  • Краматорськ зазнав п’яти ударів: російські безпілотники пошкодили торговий центр, магазин, потяг, два трактори та два об’єкти критичної інфраструктури.
  • На Костянтинівку окупанти скинули бомбу “КАБ-250” і спрямували два FPV-дрони — постраждали два багатоквартирні будинки.
  • По Дружківці російські війська завдали удару трьома FPV-дронами, пошкодивши приватний будинок, два цивільні автомобілі та об’єкт інфраструктури.
  • У Миколаївці та Мирному російські дрони пошкодили об’єкти критичної інфраструктури, а в Оріхуватці та Рай-Олександрівці під вогнем опинилися по одному приватному будинку.

Крім того, стало відомо, що 23 жовтня від удару російської армії по АЗС у Лимані загинула цивільна людина.

Загалом минулої доби російські удари пошкодили в регіоні 37 цивільних об’єктів, серед яких 5 — житлові будинки.

Наслідки російських ударів по Донеччині за 24 жовтня 2025 року в цифрах. Інфографіка Вільного Радіо
Наслідки російського удару по Донеччині. Фото: поліція Донеччини
Наслідки російського удару по Донеччині. Фото: поліція Донеччини
Наслідки російського удару по Донеччині. Фото: поліція Донеччини

Окупанти найактивніше наступали на Покровському та Олександрівському напрямках

Протягом минулої доби Генштаб ЗСУ зафіксував 141 бойове зіткнення на різних ділянках фронту. На Донеччині події розгорталися так:

  • на Лиманському напрямку окупанти атакували десять разів та намагалися прорвати оборону поблизу Карпівки, Середнього, Мирного, Дробишевого та Шандриголового;
  • на Слов’янському напрямку російські війська здійснили п’ять спроб наступу в районах Виїмки, Серебрянки та у напрямку Дронівки;
  • Краматорський напрямок росіяни один раз атакували поблизу Переїзного;
  • на Костянтинівському напрямку війська країни-агресорки здійснили 11 атак у районах Щербинівки, Русиного Яру та у напрямку Предтечиного;
  • на Покровському напрямку захисники зупинили 52 штурмові дії окупантів у районах Никанорівки, Маяка, Родинського, Красного Лиману, Новоекономічного, Променя, Лисівки, Покровська, Удачного, Горіхового та Дачного;
  • на Олександрівському напрямку загарбники здійснили 22 атаки поблизу Зеленого Гаю, Філії, Олександрограда, Соснівки, Новогригорівки, Вербового, Олексіївки, Вишневого та Нововасилівського.
Наслідки російського удару по Донеччині. Фото: поліція Донеччини
Наслідки російського удару по Донеччині. Фото: поліція Донеччини

Нагадаємо, за словами українських військових, росіяни нищать Покровську агломерацію авіабомбами. Лише за 22 жовтня на цьому відтинку окупанти завдали 39 ударів тактичною авіацією, скинувши 156 авіабомб.

