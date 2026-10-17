На Донеччині 52 випускникам дітям-сиротам виплатили 891 тис. грн допомоги після втручання прокуратури

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У Костянтинівській та Іллінівській громадах 52 випускники закладів середньої освіти не отримали одноразової державної допомоги. У 2022–2025 роках їм заборгували загалом 891 тис. грн. Кошти виплатили після втручання прокуратури.

Про порушення розповіли у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.

Зокрема, в управлінні освіти Костянтинівської міської ради не виплатили 42 дітям-сиротам 717 тис. грн.

В Іллінівській громаді державну допомогу не отримали 10 дітей на загальну суму 174 тис. грн.

Це одноразова державна допомога, яку виплачують випускникам закладів середньої освіти.

У пресслужбі прокуратури не уточнили, чи понесли відповідальність освітяни, які не виплатили дітям кошти.

Нагадаємо, Двоє поліцейських отримали по чотири роки тюрми за незаконне затримання та побиття пасажира на залізничному вокзалі Костянтинівки після семи років судів.