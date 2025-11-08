Підтримати
RU
Підтримати

На Донеччині 7 листопада під обстрілами загинули дві людини, ще троє зазнали поранень (ЗВЕДЕННЯ)

Валерія Пащенко
Читати російською

Підтримайте Вільне Радіо

Щомісячно Одноразово

Минулої доби під обстріли російської армії потрапили п’ять жителів Донеччини. Двоє людей загинули, ще троє зазнали поранень. Війська країни-агресорки майже 2,5 тисячі разів били по житловому сектору та уздовж лінії фронту. Від вогню РФ потерпали Добропілля, Дружківка, Костянтинівка, Лиман, Миколаївка та інші населені пункти. Детальніше про ситуацію в регіоні розповідаємо далі.

Під російські обстріли потрапили 9 населених пунктів Донеччини

7 листопада 2025 року росіяни продовжили атаки по житлових кварталах міст і сіл Донеччини. Як повідомили в обласній поліції, під обстрілами опинилися міста Добропілля, Дружківка, Костянтинівка, Лиман, Миколаївка,  селища Малотаранівка, Олексієво-Дружківка та села Рай-Олександрівка і Сидорове.

  • Костянтинівку російські війська атакували бомбою “КАБ-250”, FPV-дронами та артилерією. Внаслідок ударів загинула одна людина, ще одну поранили. Руйнувань зазнали багатоквартирний та приватний будинки, магазин і два цивільні автомобілі.
  • Добропілля потрапило під удари двох бомб “КАБ-250” та БпЛА “Герань-2” (Shahed). Загинула одна людина, ще одну поранили. Пошкоджені два багатоквартирні та приватний будинки, магазин, адміністративна будівля та приміщення служби експрес-доставки.
  • В Лимані FPV-дрон травмував одну цивільну людину.
  • По Дружківці росіяни завдали сім атак, застосувавши дві бомби “КАБ-250” і безпілотники “Молнія-2”, “Італмас” і “КУБ”. Руйнування зачепили багатоквартирний і три приватні будинки, два магазини, перукарню та об’єкти критичної інфраструктури. В Олексієво-Дружківці пошкоджений об’єкт інфраструктури.
  • Миколаївка зазнала удару, внаслідок якого пошкоджені приватний будинок та адміністративна будівля. Рай-Олександрівка під обстрілом дронів зазнала пошкоджень двох приватних осель.
  • У Малотаранівці БпЛА “Молнія-2” спричинив руйнування приватного будинку. Сидорове Святогірської громади потрапило під обстріл із РСЗВ “Смерч”, пошкоджені два приватні будинки.

Загалом минулої доби російські удари пошкодили в регіоні 30 цивільних об’єктів, серед яких 16 — житлові будинки.

Наслідки російських ударів по Донеччині за 7 листопада 2025 року в цифрах. Інфографіка Вільного Радіо
Наслідки російського удару по Донеччині. Фото: поліція Донеччини
Наслідки російського удару по Донеччині. Фото: поліція Донеччини
Наслідки російського удару по Донеччині. Фото: поліція Донеччини

Окупанти найактивніше наступали на Покровському та Олександрівському напрямках

Протягом минулої доби Генштаб ЗСУ зафіксував 141 бойове зіткнення на різних ділянках фронту. На Донеччині події розгорталися так:

  • на Лиманському напрямку окупанти атакували сім разів у районах Колодязів, Новоселівки, Торського, Зарічного та в напрямку села Коровій Яр;
  • на Слов’янському напрямку російські війська атакували поблизу Ямполя, Дронівки, Серебрянки, Григорівки, Званівки та Виїмки. Загалом минулої доби тут сталося 14 бойових зіткнень;
  • на Краматорському напрямку росіяни атакували поблизу Міньківки та Ступочок чотири рази;
  • на Костянтинівському напрямку окупанти здійснили 19 атак у районах Плещіївки, Русиного Яру, Софіївки та в напрямку Іллінівки;
  • на Покровському напрямку російські війська атакували 62 рази в районах населених пунктів Шахове, Федорівка, Никанорівка, Красний Лиман, Родинське, Червоний Яр, Гродівка, Даченське, Новогродівка, Мирноград, Покровськ, Піщане, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка, Філія, Новоекономічне та у напрямку Новопавлівки й Кучерового Яру.
Наслідки російського удару по Донеччині. Фото: поліція Донеччини
Наслідки російського удару по Донеччині. Фото: поліція Донеччини

Раніше ми розповідали, що у ніч проти 8 листопада під прицілом російської зброї опинилися дев’ять областей України. Внаслідок атак загинули щонайменше четверо цивільних. Переважно росіяни били по об’єктах критичної інфраструктури.

Завантажити ще...