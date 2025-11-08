Наслідки ударів по Донеччині 7 листопада 2025 року. Фото: поліція Донеччини

Минулої доби під обстріли російської армії потрапили п’ять жителів Донеччини. Двоє людей загинули, ще троє зазнали поранень. Війська країни-агресорки майже 2,5 тисячі разів били по житловому сектору та уздовж лінії фронту. Від вогню РФ потерпали Добропілля, Дружківка, Костянтинівка, Лиман, Миколаївка та інші населені пункти. Детальніше про ситуацію в регіоні розповідаємо далі.

Під російські обстріли потрапили 9 населених пунктів Донеччини

7 листопада 2025 року росіяни продовжили атаки по житлових кварталах міст і сіл Донеччини. Як повідомили в обласній поліції, під обстрілами опинилися міста Добропілля, Дружківка, Костянтинівка, Лиман, Миколаївка, селища Малотаранівка, Олексієво-Дружківка та села Рай-Олександрівка і Сидорове.

Костянтинівку російські війська атакували бомбою “КАБ-250”, FPV-дронами та артилерією. Внаслідок ударів загинула одна людина, ще одну поранили. Руйнувань зазнали багатоквартирний та приватний будинки, магазин і два цивільні автомобілі.

Добропілля потрапило під удари двох бомб “КАБ-250” та БпЛА “Герань-2” (Shahed). Загинула одна людина, ще одну поранили. Пошкоджені два багатоквартирні та приватний будинки, магазин, адміністративна будівля та приміщення служби експрес-доставки.

В Лимані FPV-дрон травмував одну цивільну людину.

По Дружківці росіяни завдали сім атак, застосувавши дві бомби “КАБ-250” і безпілотники “Молнія-2”, “Італмас” і “КУБ”. Руйнування зачепили багатоквартирний і три приватні будинки, два магазини, перукарню та об’єкти критичної інфраструктури. В Олексієво-Дружківці пошкоджений об’єкт інфраструктури.

Миколаївка зазнала удару, внаслідок якого пошкоджені приватний будинок та адміністративна будівля. Рай-Олександрівка під обстрілом дронів зазнала пошкоджень двох приватних осель.

У Малотаранівці БпЛА “Молнія-2” спричинив руйнування приватного будинку. Сидорове Святогірської громади потрапило під обстріл із РСЗВ “Смерч”, пошкоджені два приватні будинки.

Загалом минулої доби російські удари пошкодили в регіоні 30 цивільних об’єктів, серед яких 16 — житлові будинки.

Наслідки російських ударів по Донеччині за 7 листопада 2025 року в цифрах. Інфографіка Вільного Радіо

Наслідки російського удару по Донеччині. Фото: поліція Донеччини

Наслідки російського удару по Донеччині. Фото: поліція Донеччини

Наслідки російського удару по Донеччині. Фото: поліція Донеччини

Окупанти найактивніше наступали на Покровському та Олександрівському напрямках

Протягом минулої доби Генштаб ЗСУ зафіксував 141 бойове зіткнення на різних ділянках фронту. На Донеччині події розгорталися так:

на Лиманському напрямку окупанти атакували сім разів у районах Колодязів, Новоселівки, Торського, Зарічного та в напрямку села Коровій Яр;

на Слов’янському напрямку російські війська атакували поблизу Ямполя, Дронівки, Серебрянки, Григорівки, Званівки та Виїмки. Загалом минулої доби тут сталося 14 бойових зіткнень;

на Краматорському напрямку росіяни атакували поблизу Міньківки та Ступочок чотири рази;

на Костянтинівському напрямку окупанти здійснили 19 атак у районах Плещіївки, Русиного Яру, Софіївки та в напрямку Іллінівки;

на Покровському напрямку російські війська атакували 62 рази в районах населених пунктів Шахове, Федорівка, Никанорівка, Красний Лиман, Родинське, Червоний Яр, Гродівка, Даченське, Новогродівка, Мирноград, Покровськ, Піщане, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка, Філія, Новоекономічне та у напрямку Новопавлівки й Кучерового Яру.

Наслідки російського удару по Донеччині. Фото: поліція Донеччини

Наслідки російського удару по Донеччині. Фото: поліція Донеччини

Раніше ми розповідали, що у ніч проти 8 листопада під прицілом російської зброї опинилися дев’ять областей України. Внаслідок атак загинули щонайменше четверо цивільних. Переважно росіяни били по об’єктах критичної інфраструктури.