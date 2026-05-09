Наслідки ударів по Донеччині 8 травня 2026 року. Фото: Вадим Філашкін

Минулої доби російські війська здійснили понад 900 ударів по населених пунктах і вздовж лінії фронту на Донеччині. Під обстрілами опинилися Дружківка, Краматорськ, Миколаївка, Слов’янськ та інші населені пункти області. Внаслідок атаки один мирний мешканець зазнав поранення. Детальніше про ситуацію розповідаємо далі.

Під обстріли окупантів потрапили 7 населених пунктів Донеччини

8 травня 2025 року росіяни продовжили атаки по житлових кварталах міст і сіл Донеччини. Як повідомили в обласній поліції, під обстрілами опинилися міста Дружківка, Краматорськ, Миколаївка, Слов’янськ, селище Малотаранівка та села Привілля й Сидорове.

Російський FPV-дрон поранив цивільну людину в Малотаранівці Краматорського району.

Також безпілотник армії РФ “V2U” зруйнував приватний будинок і пошкодив газогін у Привіллі Черкаської громади.

Обстріли пошкодили багатоповерхівку в Дружківці, по одному автомобілю — у Словʼянську та Краматорську.

Технічні приміщення та дві автівки постраждали в Миколаївці.

У Сидоровому Святогірської громади пошкоджений приватний будинок.

Російські удари зруйнували приватні будинки в Різниківці Сіверської громади Бахмутського району.

Загалом за добу росіяни 8 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З прифронтових громад за день евакуювали 603 людини, серед них — 100 дітей, повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Окупанти найактивніше наступали на Покровському та Костянтинівському напрямках

Протягом минулої доби Генштаб ЗСУ зафіксував 173 бойових зіткнення на різних ділянках фронту. На Донеччині події розгорталися так:

на Лиманському напрямку російські війська атакували вісім разів, намагаючись просунутися у бік Дробишевого, Зарічного, Ставків, Ямполя та Лимана;

на Слов’янському напрямку протягом доби українські захисники зупинили дві спроби загарбників просунутися в бік Рай-Олександрівки та Калеників;

на Краматорському напрямку минулої доби окупанти здійснили одну атаку в напрямку Тихонівки;

на Костянтинівському напрямку росіяни здійснили 21 атаку у районах Костянтинівки, Іванопілля, Плещіївки, Іллінівки, Русиного Яру, Новопавлівки, Торецького та Софіївки;

на Покровському напрямку захисники зупинили 37 штурмових дій росіян у районах Новоолександрівки, Білицького, Муравки, Затишку, Іванівки, Дорожнього, Родинського, Гришиного, Котлиного, Удачного, Молодецького, Новопідгородного та в напрямку Сергіївки й Новопавлівки;

на Олександрівському напрямку окупанти тричі йшли в атаку в районах Олександрограда та Вороного.

Нагадаємо, Україна та Росія за участі США досягли домовленості про обмін військовополоненими у форматі “1000 на 1000”. Паралельно сторони заявили про ймовірне встановлення режиму тиші 9–11 травня. Домовленість може стати найбільшою за час повномасштабної війни.