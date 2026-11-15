На Донеччині не працює автоматизована система моніторингу довкілля: що сталося зі станціями

Встановлення систем моніторингу атмосферного повітря на Донеччині, весна 2017 року. Фото: Донецька ОВА

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

На території Донецької області нині не працює автоматизована система моніторингу довкілля, яка до повномасштабного вторгнення дозволяла відстежувати якість повітря та води. Частину обладнання вдалося евакуювати до безпечніших регіонів України, інша залишилася на окупованих територіях і могла бути пошкоджена або знищена. Коли систему відновлять, наразі невідомо.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з відповіді на інформаційний запит до Департаменту екології та природних ресурсів Донецької обласної військової адміністрації.

До початку повномасштабного вторгнення в області діяла розгалужена мережа спостережень за станом довкілля, яку розвивали з 2016 року. Вона включала:

7 автоматизованих постів контролю атмосферного повітря;

50 компактних станцій моніторингу якості повітря;

8 постів контролю поверхневих вод;

1 пост спостереження за морською водою Азовського моря;

2 пересувні лабораторії для дослідження повітря та 1 — для дослідження води;

7 спостережних свердловин для контролю підземних вод;

2 телевізійні системи раннього виявлення лісових пожеж.

Обладнання дозволяло регулярно отримувати інформацію про забруднення повітря та води, зокрема у промислових містах Донеччини.

У 2021–2023 роках обласна влада планувала розширити систему, встановивши ще 75 компактних станцій контролю якості повітря. Також передбачали розвиток регіонального центру моніторингу. Загалом на ці заходи планували спрямувати понад 60 мільйонів гривень. Однак реалізувати заплановане розширення мережі не вдалося.

Частину станцій евакуювали, інша залишилася на окупованих територіях

Після початку повномасштабного російського вторгнення частину обладнання, яке перебувало на балансі комунального підприємства “Центр моніторингу довкілля”, вивезли до регіонів України, де не ведуться бойові дії.

Водночас деякі пости залишилися на територіях, які нині перебувають під російською окупацією. Зокрема, йдеться про обладнання у Маріуполі, Світлодарську, Миронівському, Новолуганському та Волноваському районі.

У Департаменті екології припускають, що через бойові дії та руйнування інфраструктури ці станції могли бути пошкоджені або повністю знищені. Точної кількості втрачених постів в ОВА не назвали. Також у відповіді на запит не уточнили вартість евакуйованого обладнання та можливі збитки від його пошкодження чи знищення.

Чи відновлюватимуть на Донеччині автоматизований моніторинг довкілля

Наразі автоматизована система моніторингу довкілля на території області не функціонує. Конкретних строків її відновлення в Донецькій ОВА не називають.

У профільному департаменті пояснили, що після припинення або скасування воєнного стану планують розпочати розроблення Програми державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря для Донецької зони.

Саме на основі цієї програми надалі мають розбудовувати нову автоматизовану мережу спостережень. Отже, поки що йдеться лише про майбутню підготовку програми, а не про визначені терміни встановлення нових станцій.

Відсутність автоматизованої системи означає, що нині на Донеччині немає можливості отримувати дані про стан довкілля через цю обласну мережу, яка працювала до повномасштабного вторгнення. Водночас це не означає, що в області взагалі не проводять жодних екологічних вимірювань.

Раніше журналісти Вільного Радіо детально розповідали, що сталося з екологічними проєктами Донеччини. Зокрема, в області планували будувати сміттєпереробні заводи, модернізувати очисні споруди, скорочувати промислові викиди та розширювати природно-заповідні території. На екологічні проєкти у 2021–2023 роках передбачали мільярди гривень, а також сотні мільйонів доларів приватних інвестицій. Частину задумів встигли реалізувати, інші ж залишилися на папері або зупинилися на етапі будівництва.