26 грудня 2025 року на Донеччині через сніг та ожеледицю працює півтора десятка одиниць комунальної техніки. Фото: Вадим Філашкін

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

26 грудня 2025 року на Донеччині розпочався снігопад. У поєднанні з морозами це спричинило утворення ожеледиці та підвищену небезпеку на дорогах. На вулицях міст працює півтора десятка одиниць комунальної техніки. Розповідаємо, як уберегтися водіям і пішоходам.

Про погодні умови на Донеччині розповів голова ДонОВА Вадим Філашкін.

“На території області спостерігається ожеледиця, місцями — невеликий сніг. Автошляхи відкриті за всіма напрямками. Наразі область забезпечена всіма необхідними силами та засобами, а також протиожеледними й паливно-мастильними матеріалами для ліквідації наслідків ускладнення погодних умов”, — написав Вадим Філашкін.

Нагадаємо, журналісти Вільного Радіо розповідали, як водіям та пішоходам вберегтися під час ожеледиці.

Зокрема, пішоходам радять пересуватися повільно, уважно стежити за поверхнею під ногами, уникати слизьких ділянок і різких рухів, а також обирати взуття з неслизькою підошвою.

Водіям, які планують сідати за кермо, рекомендують зменшити швидкість руху, дотримуватися безпечної дистанції, уникати різких маневрів і гальмувань, а також бути особливо уважними на мостах, естакадах і перехрестях.

Рятувальники також закликають за можливості обмежити поїздки під час погіршення погодних умов.