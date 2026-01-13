Локомотив, на якому рухались поранені. Фото: Олександр Перцовський

Машиніст та оглядачка вагонів зазнали поранень через удар дроном на Донеччині у вівторок, 13 січня. Залізничники перебували в регіоні з цивільною місією — вони допомагали переміщувати енергетичне обладнання.

Про це повідомив голова правління Укрзалізниці Олександр Перцовський.

Обидва поранені вже перебувають у лікарні, медики оцінюють їхній стан як стабільний. Пережити атаку машиністу та оглядачці вагонів допомогли службові засоби захисту, які вони носили.

“БПЛА не підхопили засоби моніторингу, але обидва були зі службовими захисними засобами — це суттєво допомогло. Сам локомотив — також із додатковим захистом”, — каже голова правління Укрзалізниці Олександр Перцовський.

Нагадаємо, 13 січня війська країни-агресорки атакували Краматорську громаду. Внаслідок обстрілів поранень дістали двоє людей. Остаточні наслідки встановлюють.