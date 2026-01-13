Краматорськ на мапі. Фото: DeepState

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

13 січня війська країни-агресорки атакували Краматорську громаду. Внаслідок обстрілів поранень дістали двоє людей. Остаточні наслідки встановлюють.

Про це повідомили у Краматорській МВА.

За їхніми даними, близько 10:50 російські війська завдали удару по приватному сектору.

Внаслідок атаки поранень дістали дві жінки — 1965 та 1969 р.н. Їм надають медичну допомогу в лікарнях міста.

Остаточні наслідки атаки з’ясовують.

Нагадаємо, у понеділок, 12 січня, російські військові продовжували бити по підконтрольній частині Донецької області з різних видів озброєння: поліція зафіксувала загалом 1551 удар по території регіону. Ці атаки були спрямовані на лінію фронту та житлові квартали Донеччини — серед цивільних є жертви.