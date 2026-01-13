Наслідки російських ударів по Донеччині за 12 січня 2026 року. Фото: поліція Донеччини

У понеділок, 12 січня, російські військові продовжували бити по підконтрольній частині Донецької області з різних видів озброєння: поліція зафіксувала загалом 1551 удар по території регіону. Ці атаки були спрямовані на лінію фронту та житлові квартали Донеччини — серед цивільних є жертви.

Через удари дронами загинули двоє цивільних, поранені ще троє

Згідно зі зведенням поліції, за добу 12 січня влучання були у містах Дружківка та Миколаївка, а також у селі Староварварівка.

У Дружківці росіяни п’ять разів били по місту FPV-дронами — загинула одна цивільна людина, ще двоє людей зазнали поранень. Унаслідок ударів пошкоджені три приватні будинки, автомобіль та об’єкт критичної інфраструктури.

По Староварварівці Олександрівської громади росіяни спрямували сім безпілотників “Герань-2” — загинула одна людина, ще одна зазнала поранень. У селі постраждали 20 приватних будинків та трактор.

По Миколаївці російські війська вдарили з реактивної системи залпового вогню “Смерч” — пошкоджені адмінбудівля та три цивільні авто.

Загалом унаслідок обстрілів руйнувань зазнав 31 цивільний об’єкт, з них 23 — житлові будинки.

Додаткові дані про обстріли надав начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. Він зазначив, що також під вогнем від ранку 12 січня по ранок 13 січня були Слов’янськ, Новостепанівка та Свято-Покровське.

На Покровському напрямку впала активність російських військових

на Лиманському напрямку , пишуть у зведенні Генерального штабу ЗСУ, російські військові 16 разів атакували у напрямку населених пунктів Новоселівка, Рідкодуб, Зарічне та Ямпіль, а також у районі населених пунктів Лиман, Ставки та Дробишеве;

на Слов’янському напрямку військовослужбовці ЗСУ відбили шість атак російських сил у районі населених пунктів Свято-Покровське, Платонівка та Пазено, а також у бік Закітного й Різниківки;

на Костянтинівському напрямку окупанти здійснили 19 атак у районах населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Плещіївка, Щербинівка, Іванопілля та Русин Яр, а також у напрямку Степанівки й Софіївки;

на Покровському напрямку загарбники провели 26 штурмових дій у районах населених пунктів Мирноград, Покровськ, Заповідне, Родинське, Котлине, Удачне, Молодецьке та Філія, а також у бік населеного пункту Кучерів Яр;

на Олександрівському напрямку російські військові здійснили 13 атак у районах населених пунктів Злагода та Вербове, а також у бік Нового Запоріжжя.

Нагадаємо, протягом 2025 року в Україні внаслідок війни загинули 2514 цивільних жителів, поранень зазнали ще 12 142 людини, — такі втрати нарахувала моніторингова місія ООН з прав людини. Її аналітики зазначили, що ці показники найбільші за весь час повномасштабного вторгнення.