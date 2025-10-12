Підтримайте Вільне Радіо
Чотири приміські залізничні рейси Донеччини тимчасово зупинили рух через відсутність напруги в контактній мережі. Укрзалізниця готує резервні тепловози, однак можливі затримки.
Про це повідомили в Укрзалізниці.
Упродовж цієї доби не курсуватимуть такі приміські поїзди:
Щоб забезпечити перевезення пасажирів, Укрзалізниця готує резервні тепловози. Вони мають працювати на таких напрямках:
У компанії попереджають, що рейси курсуватимуть із затримками, але “максимально наздоганятимуть графік”. Пасажирів просять уважно слухати оголошення на станціях.
Нагадаємо, 12 жовтня через російську атаку підконтрольна Україні частина Донецької області залишилася без світла.