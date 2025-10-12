Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Чотири приміські залізничні рейси Донеччини тимчасово зупинили рух через відсутність напруги в контактній мережі. Укрзалізниця готує резервні тепловози, однак можливі затримки.

Про це повідомили в Укрзалізниці.

Упродовж цієї доби не курсуватимуть такі приміські поїзди:

№6602 Слов’янськ — Райгородок

№6603 Райгородок — Слов’янськ

№6705 Слов’янськ — Краматорськ

№6706 Краматорськ — Слов’янськ

Щоб забезпечити перевезення пасажирів, Укрзалізниця готує резервні тепловози. Вони мають працювати на таких напрямках:

№6809 Близнюки — Словʼянськ

№6711 Якзикове — Словʼянськ

№6811 Словʼянськ — Краматорськ

№6812 Краматорськ — Лозова

У компанії попереджають, що рейси курсуватимуть із затримками, але “максимально наздоганятимуть графік”. Пасажирів просять уважно слухати оголошення на станціях.

Нагадаємо, 12 жовтня через російську атаку підконтрольна Україні частина Донецької області залишилася без світла.