За січень 2026 року на Донеччині ще п’ять підприємств визнали критичними, тому вони отримали можливість бронювати своїх співробітників від мобілізації. Водночас за зазначений місяць два суб’єкти господарювання втратили статус критичних. Таким чином, на 1 лютого 2026 року до переліку критичних входять 218 підприємств, установ та організацій.
Перелік критичних підприємств, установ та організацій Вільному Радіо надали в департаменті економіки Донецької обласної державної адміністрації у відповіді на інформаційний запит.
Так, можливість мобілізації втратили Донецький обласний центр по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат, а також Спеціалізована дитячо-юнацька школа олімпійського резерву з греко-римської боротьби імені Г.Г. Узуна.
Статусу критичних натомість набули КП “Бюро технічної інвентаризації” Краматорської міської ради, КНП Маріупольської міської ради “Маріупольська міська лікарня №4 ім. І.К. Мацука”, КЗ “Школа мистецтв Курахівської міської територіальної громади”, фермерське господарство “Татаренко” та ТОВ “Будівельно-торгова компанія “Технобуд плюс”.
Хто на Донеччині може бронювати працівників у лютому 2026 року
виробниче ремонтно-житлове підприємство міста Часів Яра;
державне підприємство “Лиманське лісове господарство”;
дитячо-юнацька спортивна школа Дружківської міської ради;
донецька обласна дитячо-юнацька спортивна школа з ігрових видів спорту та єдиноборств;
донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти;
донецький регіональний центр з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю “Інваспорт”;
житлово-комунальне підприємство Маріупольської міської ради “Азовжитлокомплекс”;
заклад об’єднання громадян “Обласна комплексна дитячо-юнацька спортивна школа Донецької обласної організації фізкультурно-спортивного товариства “Україна”;
КЗ “Школа мистецтв Курахівської міської територіальної громади”;
КНП Маріупольської міської ради “Маріупольська міська лікарня №4 ім. І.К. Мацука”;
комунальна установа “Агентство розвитку громади” Покровської міської ради;
сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю “Велес”;
територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Дружківської міської ради;
територіальний центр соціального обслуговування та надання соціальних послуг Авдіївської міської ради;
ТОВ “Будівельно-торгова компанія “Технобуд плюс”;
товариство з обмеженою відповідальністю ДОН “Агроторг”;
товариство з обмеженою відповідальністю меблева фабрика “Меблібуд”;
товариство з обмеженою відповідальністю “Авто-Люкс Драйв”;
товариство з обмеженою відповідальністю “Агро-Путь”;
товариство з обмеженою відповідальністю “Білдгруп”;
товариство з обмеженою відповідальністю “Елена”;
товариство з обмеженою відповідальністю “Завод автогенного обладнання Донмет”;
товариство з обмеженою відповідальністю “Кам Інвест”;
товариство з обмеженою відповідальністю “Керамресурс”;
товариство з обмеженою відповідальністю “Керамічні маси Донбасу”;
товариство з обмеженою відповідальністю “Коаленерджи”;
товариство з обмеженою відповідальністю “Контакт”;
товариство з обмеженою відповідальністю “Крамагросвіт”;
товариство з обмеженою відповідальністю “Краматорський урожай”;
товариство з обмеженою відповідальністю “Маяк”;
товариство з обмеженою відповідальністю “Метекс-2000”;
товариство з обмеженою відповідальністю “Монтажно-будівельна компанія СДМК”;
товариство з обмеженою відповідальністю “Науково-виробниче підприємство Укрінмаш”;
товариство з обмеженою відповідальністю “Нива 2019”;
товариство з обмеженою відповідальністю “Перспектива”;
товариство з обмеженою відповідальністю “ПКФ Енерготехсервіс”;
товариство з обмеженою відповідальністю “Покровський завод залізобетонних виробів”;
товариство з обмеженою відповідальністю “Рошен-Схід”;
товариство з обмеженою відповідальністю “Рута-Плюс”;
товариство з обмеженою відповідальністю “Сателит Нэт Сервис”;
товариство з обмеженою відповідальністю “Сателіт Дружківка”;
товариство з обмеженою відповідальністю “Сателіт Сервіс”;
товариство з обмеженою відповідальністю “Світовит Агро”;
товариство з обмеженою відповідальністю “Сервісні рішення”;
товариство з обмеженою відповідальністю “Слов’янський комбінат м’ясопродуктів”;
товариство з обмеженою відповідальністю “Солодке життя”;
товариство з обмеженою відповідальністю “Стандарт Строй Мир”;
товариство з обмеженою відповідальністю “Стантехсервіс”;
товариство з обмеженою відповідальністю “Талисман-Автостиль”;
товариство з обмеженою відповідальністю “Талисман-Сервіс”;
товариство з обмеженою відповідальністю “Талисман-Схід”;
товариство з обмеженою відповідальністю “Телевізійна компанія “Орбіта”;
товариство з обмеженою відповідальністю “Технотрейд ЛТД”;
товариство з обмеженою відповідальністю “Торговий дім Миронівський продукт”;
товариство з обмеженою відповідальністю “Укрвуглепоставка”;
товариство з обмеженою відповідальністю “Фреш Мікс”;
товариство з обмеженою відповідальністю “Євромінерал”;
фермерське господарство “Агросвіт Добропілля”;
фермерське господарство “Династія-1”;
фермерське господарство “Корал”;
фермерське господарство “Партнер”;
фермерське господарство “Перебудова В.”;
фермерське господарство “Татаренко”;
школа вищої спортивної майстерності;
“Донецьке комунальне підприємство “Фармація”;
“Донецький обласний краєзнавчий музей”;
“Комунальне некомерційне підприємство “Сіверська багатопрофільна лікарня планового лікування Сіверської міської ради Бахмутського району Донецької області”;
“Міське комунальне підприємство “Комунтранс” Костянтинівської міської ради”.
Нагадаємо, протягом першого місяця 2026 року з Донецької області вдалося евакуювати приблизно 5 750 людей. Цей понад на тисячу більше, ніж було у грудні. Тоді до безпечніших регіонів вдалося перемістити близько 4 500 цивільних.