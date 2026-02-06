Ремонт газової труби. Ілюстративне фото: Донецькоблгаз

За січень 2026 року на Донеччині ще п’ять підприємств визнали критичними, тому вони отримали можливість бронювати своїх співробітників від мобілізації. Водночас за зазначений місяць два суб’єкти господарювання втратили статус критичних. Таким чином, на 1 лютого 2026 року до переліку критичних входять 218 підприємств, установ та організацій.

Перелік критичних підприємств, установ та організацій Вільному Радіо надали в департаменті економіки Донецької обласної державної адміністрації у відповіді на інформаційний запит.

Так, можливість мобілізації втратили Донецький обласний центр по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат, а також Спеціалізована дитячо-юнацька школа олімпійського резерву з греко-римської боротьби імені Г.Г. Узуна.

Статусу критичних натомість набули КП “Бюро технічної інвентаризації” Краматорської міської ради, КНП Маріупольської міської ради “Маріупольська міська лікарня №4 ім. І.К. Мацука”, КЗ “Школа мистецтв Курахівської міської територіальної громади”, фермерське господарство “Татаренко” та ТОВ “Будівельно-торгова компанія “Технобуд плюс”.

Хто на Донеччині може бронювати працівників у лютому 2026 року

виробниче ремонтно-житлове підприємство міста Часів Яра;

державне підприємство “Лиманське лісове господарство”;

дитячо-юнацька спортивна школа Дружківської міської ради;

донецька обласна дитячо-юнацька спортивна школа з ігрових видів спорту та єдиноборств;

донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти;

донецький регіональний центр з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю “Інваспорт”;

житлово-комунальне підприємство Маріупольської міської ради “Азовжитлокомплекс”;

заклад об’єднання громадян “Обласна комплексна дитячо-юнацька спортивна школа Донецької обласної організації фізкультурно-спортивного товариства “Україна”;

КЗ “Школа мистецтв Курахівської міської територіальної громади”;

КНП Маріупольської міської ради “Маріупольська міська лікарня №4 ім. І.К. Мацука”;

комунальна установа “Агентство розвитку громади” Покровської міської ради;

комунальна установа “Бахмутський психоневрологічний інтернат”;

комунальна установа “Ситуаційний центр міста Краматорська”;

комунальна установа “Центр надання соціальних послуг” Селидівської міської ради;

комунальна фізкультурно-оздоровча установа “Донецький обласний центр фізичного здоров’я населення “Спорт для всіх”;

комунальне автотранспортне підприємство 052810;

комунальне виробниче підприємство “Краматорська тепломережа” Краматорської міської ради;

комунальне виробниче підприємство “Краматорський водоканал”;

комунальне комерційне підприємство Маріупольської міської ради “М.Єхаб”;

комунальне комерційне підприємство Маріупольської міської ради “Маріупольтепломережа”;

комунальне некомерційне підприємство Костянтинівської міської ради “Стоматологічна поліклініка”;

комунальне некомерційне підприємство Маріупольської міської ради “Маріупольська міська лікарня № 1”;

комунальне некомерційне підприємство Маріупольської міської ради “Маріупольська міська лікарня № 9”;

комунальне некомерційне підприємство Маріупольської міської ради “Міський стоматологічний центр”;

комунальне некомерційне підприємство Маріупольської міської ради “Центр первинної медико-санітарної допомоги № 3 м. Маріуполя”;

комунальне некомерційне підприємство Слов’янської міської ради “Міська клінічна лікарня м. Слов’янська”;

комунальне некомерційне підприємство Слов’янської міської ради “Стоматологічна поліклініка м. Слов’янська”;

комунальне некомерційне підприємство Слов’янської міської ради “Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Слов’янська”;

комунальне некомерційне підприємство “Багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування Костянтинівської міської ради”;

комунальне некомерційне підприємство “Багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування м. Бахмут”;

комунальне некомерційне підприємство “Великоновосілківська центральна районна лікарня”;

комунальне некомерційне підприємство “Добропільська лікарня інтенсивного лікування”;

комунальне некомерційне підприємство “Добропільська міська стоматологічна поліклініка” Добропільської міської ради;

комунальне некомерційне підприємство “Добропільський центр первинної медико-санітарної допомоги” Добропільської міської ради;

комунальне некомерційне підприємство “Донецький регіональний центр спортивної медицини”;

комунальне некомерційне підприємство “Лиманська центральна районна лікарня”;

комунальне некомерційне підприємство “Лікувально-профілактична установа Центральна міська лікарня Вугледарської міської ради”;

комунальне некомерційне підприємство “Медичний центр з профілактики та лікування залежності м. Краматорськ”;

комунальне некомерційне підприємство “Мирноградська центральна міська лікарня” Мирноградської міської ради;

комунальне некомерційне підприємство “Мирноградський центр первинної медико-санітарної допомоги”;

комунальне некомерційне підприємство “Міська лікарня № 2” Краматорської міської ради;

комунальне некомерційне підприємство “Обласна дитяча лікарня м. Слов’янськ”.

комунальне некомерційне підприємство “Обласна клінічна психіатрична лікарня м. Слов’янськ”.

комунальне некомерційне підприємство “Обласна клінічна травматологічна лікарня”;

комунальне некомерційне підприємство “Обласна лікарня інтенсивного лікування м. Маріуполь”;

комунальне некомерційне підприємство “Обласне територіальне медичне об’єднання м. Краматорськ”;

комунальне некомерційне підприємство “Обласний клінічний протитуберкульозний диспансер”;

комунальне некомерційне підприємство “Обласний перинатальний центр м. Краматорськ”;

комунальне некомерційне підприємство “Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф”;

комунальне некомерційне підприємство “Олександрівська лікарня планового лікування”;

комунальне некомерційне підприємство “Покровська клінічна лікарня інтенсивного лікування” Покровської міської ради Донецької області;

комунальне некомерційне підприємство “Психіатрична лікарня м. Краматорська”;

комунальне некомерційне підприємство “Селидівська центральна міська лікарня” Селидівської міської ради;

комунальне некомерційне підприємство “Слов’янська центральна районна лікарня”;

комунальне некомерційне підприємство “Станція переливання крові м. Краматорська”;

комунальне некомерційне підприємство “Центр первинної медико-санітарної допомоги Бахмутської районної ради”;

комунальне некомерційне підприємство “Центр первинної медико-санітарної допомоги Криворізької сільської ради”;

комунальне некомерційне підприємство “Центр первинної медико-санітарної допомоги Очеретинської селищної територіальної громади”;

комунальне некомерційне підприємство “Центр первинної медико-санітарної допомоги Шахівської сільської ради” Покровського району Донецької області;

комунальне некомерційне підприємство “Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1” Краматорської міської ради;

комунальне некомерційне підприємство “Центр первинної медико-санітарної допомоги” Білозерської міської ради;

комунальне некомерційне підприємство “Центр первинної медико-санітарної допомоги” Дружківської міської ради;

комунальне некомерційне підприємство “Центр первинної медико-санітарної допомоги” Лиманської міської ради;

комунальне некомерційне підприємство “Центр первинної медико-санітарної допомоги” Миколаївської міської ради Краматорського району Донецької області;

комунальне некомерційне підприємство “Центр первинної медико-санітарної допомоги” міста Торецька;

комунальне некомерційне підприємство “Центр первинної медико-санітарної допомоги” Селидівської міської ради;

комунальне некомерційне підприємство “Центр первинної медичної допомоги Курахівської міської ради”;

комунальне некомерційне підприємство “Центральна міська клінічна лікарня” Дружківської міської ради;

комунальне некомерційне підприємство “Центральна міська лікарня Новогродівської міської ради”;

комунальне некомерційне підприємство “Центральна міська лікарня” м. Торецька;

комунальне некомерційне підприємство “Інфекційна лікарня м. Костянтинівка”;

комунальне підприємство Андріївської сільської ради Краматорського району Донецької області “Грінтур”;

комунальне підприємство Багатогалузеве об’єднання комунального господарства Мирноградської міської ради;

комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення “Міськсвітло”;

комунальне підприємство Миколаївської міської ради “Сервіскомуненерго”;

комунальне підприємство Святогірської міської ради “Сервіскомунбуд”;

комунальне підприємство Слов’янської міської ради “Благоустрій”;

комунальне підприємство Слов’янської міської ради “Керуюча компанія № 4”;

комунальне підприємство Слов’янської міської ради “Словміськводоканал”;

комунальне підприємство Іллінівської сільської ради Краматорського району Донецької області “Іллінівське”;

комунальне підприємство “Автотранспортне підприємство Очеретинської ОТГ”;

комунальне підприємство “Автотранспортне підприємство”;

комунальне підприємство “АТП 052814”;

комунальне підприємство “Багатогалузеве комунальне підприємство” Покровської міської ради Донецької області;

комунальне підприємство “Благоустрій” Новодонецької селищної ради;

комунальне підприємство “Віднова” Олександрівської селищної ради Донецької області;

комунальне підприємство “Господар” Покровської міської ради Донецької області;

комунальне підприємство “Громада” Черкаської селищної ради Краматорського району Донецької області;

комунальне підприємство “Добропільський міський транспорт”;

комунальне підприємство “Добро” Добропільської міської ради;

комунальне підприємство “Донецький регіональний центр поводження з відходами”;

комунальне підприємство “Дружківка автоелектротранс” Дружківської міської ради;

комунальне підприємство “Дружківський міський парк культури та відпочинку” Дружківської міської ради;

комунальне підприємство “Дільниця по ремонту, утриманню автошляхів та споруджень на них”;

комунальне підприємство “Житлово-комунальне господарство” Очеретинської селищної територіальної громади Покровського району Донецької області;

комунальне підприємство “Компанія “Вода Донбасу”;

комунальне підприємство “Комсервіс” Дружківської міської ради;

комунальне підприємство “Комунальник м. Селидове”;

комунальне підприємство “Комунсервіс” Костянтинівської міської ради;

комунальне підприємство “Комунтех” м. Новогродівка;

комунальне підприємство “Краматорське трамвайно-тролейбусне управління”;

комунальне підприємство “Лиманська служба єдиного замовника”;

комунальне підприємство “Лиманський “Зеленбуд”;

комунальне підприємство “Муніципальна варта” Дружківської міської ради;

комунальне підприємство “Муніципальна служба правопорядку” Покровської міської ради Донецької області;

комунальне підприємство “Міжнародний аеропорт Донецьк імені С.С. Прокоф’єва”;

комунальне підприємство “Міст”;

комунальне підприємство “Міська служба єдиного замовника” Курахівської міської ради;

комунальне підприємство “Олександрівський центр первинної медико-санітарної допомоги Олександрівської селищної ради Донецької області”;

комунальне підприємство “Покровська міська стоматологічна поліклініка” Покровської міської ради Донецької області;

комунальне підприємство “Покровськводоканал”;

комунальне підприємство “Покровськтепломережа”;

комунальне підприємство “Регіональна телерадіокомпанія “Регіон Донбас”;

комунальне підприємство “Слов’янське тролейбусне управління” Слов’янської міської ради;

комунальне підприємство “Служба єдиного замовника” Авдіївської міської ради;

комунальне підприємство “Спектр” Дружківської міської ради;

комунальне підприємство “Центр первинної медико-санітарної допомоги Костянтинівської міської ради”;

комунальне підприємство “Центр первинної медико-санітарної допомоги” Покровської міської ради Донецької області;

комунальне підприємство “Шахове-2016” Шахівської сільської ради Покровського району Донецької області;

комунальний заклад охорони здоров’я “Інформаційно-аналітичний центр медичної статистики”;

комунальний заклад спеціалізованої позашкільної освіти “Дитячо-юнацька спортивна школа Мирноградської міської ради”;

комунальний заклад “Дитячо-юнацька спортивна школа “Колос” Очеретинської селищної військово-цивільної адміністрації Покровського району Донецької області”;

комунальний заклад “Донецька обласна дитячо-юнацька спортивна школа для осіб з інвалідністю”;

комунальний заклад “Донецька обласна спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву з боксу”;

комунальний заклад “Донецький академічний обласний драматичний театр (м. Маріуполь)”;

комунальний заклад “Донецький обласний спеціалізований фаховий коледж спортивного профілю ім. С. Бубки”;

комунальний заклад “Лиманський центр безпеки громадян”;

комунальний заклад “Новогродівський міський центр фізичного здоров’я населення “Спорт для всіх”;

комунальний заклад “Обласна спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву з велосипедного спорту”;

комунальний заклад “Обласна спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву з видів боротьби”;

костянтинівське державне науково-виробниче підприємство “Кварсит”;

КП “Бюро технічної інвентаризації” Краматорської міської ради;

науково-виробниче приватне мале підприємство “Промтехконструкція”;

обласна дитячо-юнацька спортивна школа для дітей-сиріт та дітей, які залишились без піклування батьків;

обласна дитячо-юнацька спортивна школа з кікбоксингу;

обласна дитячо-юнацька спортивна школа з плавання та синхронного плавання Донецької обласної організації фізкультурно-спортивного товариства “Україна”;

обласна комплексна дитячо-юнацька спортивна школа;

обласне комунальне підприємство “Донецьктеплокомуненерго”;

обласне комунальне підприємство “Центр кіномистецтва та культури”;

обласний центр фізкультурно-оздоровчої роботи;

приватне акціонерне товариство “Глини Донбасу”;

приватне акціонерне товариство “Зевс Кераміка”;

приватне акціонерне товариство “Краматорське автотранспортне підприємство 11410”;

приватне акціонерне товариство “Олександрівський райагрохім”;

приватне акціонерне товариство “Інститут керамічного машинобудування “Кераммаш”;

приватне мале виробничо-впроваджувальне підприємство “Протех”;

приватне підприємство “Адора”;

приватне підприємство “Громадське будівництво”;

приватне підприємство “Донгазтрейд”;

приватне підприємство “Лактус”;

приватне підприємство “Талисман”;

приватне підприємство “Управляюча компанія “Ладіс Старе місто”;

приватне підприємство “Інноваційна науково-технічна експертна компанія”;

регіональний ландшафтний парк “Клебан-Бик”;

регіональний ландшафтний парк “Краматорський”;

селянське (фермерське) господарство “Верес”;

селянське (фермерське) господарство “Вибір”;

служба відновлення та розвитку інфраструктури у Донецькій області;

спеціалізоване комунальне підприємство “Ритуальна служба” Краматорської міської ради;

Сіверське міське спеціалізоване комунальне підприємство;

сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю “Велес”;

територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Дружківської міської ради;

територіальний центр соціального обслуговування та надання соціальних послуг Авдіївської міської ради;

ТОВ “Будівельно-торгова компанія “Технобуд плюс”;

товариство з обмеженою відповідальністю ДОН “Агроторг”;

товариство з обмеженою відповідальністю меблева фабрика “Меблібуд”;

товариство з обмеженою відповідальністю “Авто-Люкс Драйв”;

товариство з обмеженою відповідальністю “Агро-Путь”;

товариство з обмеженою відповідальністю “Білдгруп”;

товариство з обмеженою відповідальністю “Елена”;

товариство з обмеженою відповідальністю “Завод автогенного обладнання Донмет”;

товариство з обмеженою відповідальністю “Кам Інвест”;

товариство з обмеженою відповідальністю “Керамресурс”;

товариство з обмеженою відповідальністю “Керамічні маси Донбасу”;

товариство з обмеженою відповідальністю “Коаленерджи”;

товариство з обмеженою відповідальністю “Контакт”;

товариство з обмеженою відповідальністю “Крамагросвіт”;

товариство з обмеженою відповідальністю “Краматорський урожай”;

товариство з обмеженою відповідальністю “Маяк”;

товариство з обмеженою відповідальністю “Метекс-2000”;

товариство з обмеженою відповідальністю “Монтажно-будівельна компанія СДМК”;

товариство з обмеженою відповідальністю “Науково-виробниче підприємство Укрінмаш”;

товариство з обмеженою відповідальністю “Нива 2019”;

товариство з обмеженою відповідальністю “Перспектива”;

товариство з обмеженою відповідальністю “ПКФ Енерготехсервіс”;

товариство з обмеженою відповідальністю “Покровський завод залізобетонних виробів”;

товариство з обмеженою відповідальністю “Рошен-Схід”;

товариство з обмеженою відповідальністю “Рута-Плюс”;

товариство з обмеженою відповідальністю “Сателит Нэт Сервис”;

товариство з обмеженою відповідальністю “Сателіт Дружківка”;

товариство з обмеженою відповідальністю “Сателіт Сервіс”;

товариство з обмеженою відповідальністю “Світовит Агро”;

товариство з обмеженою відповідальністю “Сервісні рішення”;

товариство з обмеженою відповідальністю “Слов’янський комбінат м’ясопродуктів”;

товариство з обмеженою відповідальністю “Солодке життя”;

товариство з обмеженою відповідальністю “Стандарт Строй Мир”;

товариство з обмеженою відповідальністю “Стантехсервіс”;

товариство з обмеженою відповідальністю “Талисман-Автостиль”;

товариство з обмеженою відповідальністю “Талисман-Сервіс”;

товариство з обмеженою відповідальністю “Талисман-Схід”;

товариство з обмеженою відповідальністю “Телевізійна компанія “Орбіта”;

товариство з обмеженою відповідальністю “Технотрейд ЛТД”;

товариство з обмеженою відповідальністю “Торговий дім Миронівський продукт”;

товариство з обмеженою відповідальністю “Укрвуглепоставка”;

товариство з обмеженою відповідальністю “Фреш Мікс”;

товариство з обмеженою відповідальністю “Євромінерал”;

фермерське господарство “Агросвіт Добропілля”;

фермерське господарство “Династія-1”;

фермерське господарство “Корал”;

фермерське господарство “Партнер”;

фермерське господарство “Перебудова В.”;

фермерське господарство “Татаренко”;

школа вищої спортивної майстерності;

“Донецьке комунальне підприємство “Фармація”;

“Донецький обласний краєзнавчий музей”;

“Комунальне некомерційне підприємство “Сіверська багатопрофільна лікарня планового лікування Сіверської міської ради Бахмутського району Донецької області”;

“Міське комунальне підприємство “Комунтранс” Костянтинівської міської ради”.

Нагадаємо, протягом першого місяця 2026 року з Донецької області вдалося евакуювати приблизно 5 750 людей. Цей понад на тисячу більше, ніж було у грудні. Тоді до безпечніших регіонів вдалося перемістити близько 4 500 цивільних.