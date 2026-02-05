Евакуація з Дружківки. Фото: ДСНС Донеччини

Протягом першого місяця 2026 року з Донецької області вдалося евакуювати приблизно 5 750 людей. Цей понад на тисячу більше, ніж було у грудні. Тоді до безпечніших регіонів вдалося перемістити близько 4 500 цивільних.

Дані стосовно кількості евакуйованих цивільних мешканців за січень Вільному Радіо повідомили у Департаменті з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької обласної державної адміністрації у відповідь на інформаційний запит.

Показники евакуації за січень 2026 року стали найвищими з вересня 2025-го. Тоді вивезли близько 11 100 людей. Йдеться про евакуацію, яку проводять органи місцевої влади, поліція, ДСНС, волонтери та інші учасники.

У середньому у 2025 році вдавалося евакуювати близько по 9 700 на місяць. Втім, динаміка була різною. У грудні приблизно 4 500 людей, за три місяці осені — 20 400 людей, за три місяці літа — приблизно 56 100 цивільних, а від січня по травень 2025-го вдалося вивезти 36 тис. людей, йдеться у даних від обласної влади Донеччини.

Нагадаємо, Україна та Росія провели перший із 2 жовтня обмін полоненими: на підконтрольну Україні територію повернули 150 військових та ще сімох цивільних заручників. Процедуру провели по завершенню чергового раунду перемовин в Об’єднаних Арабських Еміратах.