На Донеччині майор ЗСУ нібито вимагав 7 тисяч доларів США за переведення в іншу частину: йому оголосили підозру

Майор ЗСУ, якого затримала за вимагання хабаря. Фото: Спецпрокуратура у сфері оборони Східного регіону

Майора Збройних Сил України підозрюють у вимаганні хабаря у військового за переведення в інший підрозділ. За версією Донецької спецпрокуратури, він хотів отримати 7 тисяч доларів США.

Про це повідомила Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

За матеріалами справи, йдеться про майора ЗСУ, начальника фінансово-економічної служби підрозділу. Слідчі вважають, що у вересні 2025 року він почав вимагати 7 тисяч доларів США за вплив на керівництво, аби один з військових зміг перевестися в інший підрозділ.

Також підозрюваний нібито вимагав гроші за “сприяння” в підготовці необхідних документів, аби службовець отримав одноразове забезпечення в 1 мільйон гривень. Частину суми, кажуть у прокуратурі, чоловік очікував отримати як хабар.

Військовослужбовець, у якого вимагали хабар, звернувся до правоохоронців. У жовтні майора ЗСУ затримали в момент передачі 292 тисячі гривень (еквівалент суми в доларах).

Тепер чоловіка підозрюють в отриманні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення посадовцями (ч. 3 ст. 369-2 КК України). Майору загрожує до 8 років ув’язнення із конфіскацією майна.

Нагадаємо, правоохоронці обвинувачують також майора однієї з військових частин у Донецькій області в перевищенні повноважень. Він нібито нарахував своїм підлеглим безпідставних виплат на 2 мільйони гривень.