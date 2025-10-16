Майор нібито перевищив повноваження на 2 млн грн. Фото: Спеціалізована прокуратура

Правоохоронці обвинувачують майора однієї з військових частин у Донецькій області в перевищенні повноважень. Він нібито нарахував своїм підлеглим безпідставних виплат на 2 мільйони гривень. Що йому загрожує — читайте далі.

Про це повідомила Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

Там розповіли, що скерували до суду обвинувальний акт стосовно майора — начальника квартирно-експлуатаційної служби тилу логістики однієї з військових частин в Донецькій області.

За даними правоохоронців, службовець вже фігурував у справі щодо залучення підлеглих до будівництва та торгівлі. Нині ж йому закидають перевищення службових повноважень в умовах воєнного стану, які завдали матеріальних збитків України.

Так, офіцер, обіймаючи керівну посаду, начебто залучив двох військових до робіт у власних цілях та забезпечив безпідставну виплату додаткової грошової винагороди. Зокрема, підлеглі отримували по 100 тисяч гривень щомісячно за нібито “участь у бойових діях”, кажуть у прокуратурі.

Загальна сума ймовірно неправомірно виплачених коштів — 2 мільйони гривень. За це йому може загрожувати позбавлення волі на строк від 8 до 12 років.

