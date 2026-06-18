На Донеччині під час бойового завдання загинув поліціянт з Бахмута Дмитро Пономаренко

Поліціянт з Бахмута Дмитро Пономаренко. Фото: поліція Донеччини

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17 червня 2026 року внаслідок удару російського дрона загинув боєць батальйону поліції Донецької області Дмитро Пономаренко. Чоловік був родом з Бахмута. У нього залишилася дворічна донька.

Про це повідомили у ГУНП Донецької області.

Там розповіли, що Пономаренко народився 29 жовтня 1985 року в Бахмуті. Понад 20 років чоловік віддав службі, зокрема очолював сектор дільничних офіцерів поліції.

У січні 2026 року правоохоронець приєднався до антидронового батальйону, де служив на посаді інспектора взводу. Майор поліції збивав російські БпЛА, захищаючи населення від атак з повітря.

17 червня Дмитро Пономаренко заступив на чергування у складі мобільної вогневої групи. Під час виконання бойового завдання його атакував безпілотник окупантів — життя чоловіка обірвалося на 41-му році.

“Назавжди залишиться в нашій пам’яті як мужній воїн, вірний побратим і професіонал, який до останнього подиху був вірний Присязі та українському народові. Керівництво та весь особовий склад поліції Донеччини висловлюють щирі співчуття родині та близьким полеглого захисника”, — написали колеги.

У чоловіка залишилися батько, сестра, дружина та дворічна донька.

Нагадаємо, 14 лютого 2026 року під час виконання бойового завдання на Донеччині загинули троє поліцейських із Чернівецької області. Вони потрапили під російський артобстріл. Йдеться про бійців батальйону поліції особливого призначення.