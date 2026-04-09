У прифронтових громадах Краматорського та Покровського районів планують очистити від карантинного бур’яну майже 32 тис. га земель. Усі роботи профінансують з місцевих бюджетів.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2026 рік.

Що планують робити

Згідно з програмою на 2026 рік, планується:

“Покращення фітосанітарного стану сільськогосподарських угідь, зокрема, шляхом знищення та попередження розповсюдження карантинного бур’яну амброзії полинолистої”, — йдеться у пункті 2.14 програми

На роботи попередньо прописали понад 32 млн грн, планується обробити 31 880 га полів. Втім цей бюджет можуть переглядати впродовж року.

Хто профінансує роботи

Витрати поділили між шістьма громадами Донецької області:

Краматорська міська ВА Миколаївська міська ВА Андріївська сільська ВА Олександрівська селищна ВА Черкаська селищна ВА Криворізька сільська ВА

На інші заходи програми, пов’язані з агросектором, запланували спрямувати ще близько 8 млн грн.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про “План стійкості” Донецької області, вартість якого оцінюється майже у 2 млрд грн. План передбачає захист понад тридцяти об’єктів критичної інфраструктури, впровадження обладнання для розподіленої генерації та забезпечення резервного живлення.