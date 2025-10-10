Пошкоджений аміакропровод на Донеччині 9 жовтня. Скриншот із відео, опублікованого російськими джерелами

Наприкінці доби 9 жовтня стало відомо, що на території Іллінівської громади постраждала лінійна частина магістрального аміакопроводу “Тольятті—Одеса”. Ним не користувалися з 2014 року, однак через часткове руйнування об’єкта назовні могли вилитися залишки аміаку з труби, у Донецькій обласній ВА повідомили про характерний для цього процесу білий дим, який вітер рухав до Дружківки. Розповідаємо, чи виявили у містах Краматорського району ознаки перевищення норми аміаку в повітрі та воді.

Про можливий витік аміаку повідомили у пресслужбі Донецької обласної ВА. Про результати досліджень атмосферного повітря й питної води повідомили у Донецькому обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Ознаки отруєння аміаком та поради стосовно подальших дій опубліковані на сайті Центру громадського здоров’я МОЗ України.

Що відомо про пошкодження трубопроводу

Згідно з даними Донецької обласної ВА, ділянка трубопроводу аміакопроводу “Тольятті—Одеса”, яка зазнала пошкоджень, розташована між Русиним Яром і Яблунівкою Іллінівської громади. Доступ дослідників на цю територію наразі неможливий, адже ця територія перебуває під контролем російських військових. У ДонОВА попередили, що на цій ділянці спостерігають білий дим, що може бути ознакою витоку аміаку з труби. Йдеться про залишки речовини, які залишилися всередині трубопроводу після його зупинки у 2014 році.

Трубопровід постраждав внаслідок обстрілу, зауважують у ДонОВА. Якщо витік аміаку дійсно відбувається, він може тривати до падіння надлишкового тиску в трубі, на що може піти декілька днів. Хмара із випарів аміаку 9 жовтня рухалася у бік Дружківки.

“Причин для надмірної реакції немає. У разі відчутного запаху достатньо зачинити вікна та обмежити перебування надворі — це превентивний крок. Офіційні служби інформуватимуть про зміни”, — додали в ДонОВА.

Які результати аналізів у Краматорську, Слов’янську та Дружківці

Вдень 10 жовтня Донецький обласний центр контролю та профілактики хвороб повідомив, що у Краматорську, Слов’янську та Дружківці (містах, у бік яких вітер міг рухати випари аміаку) перевищень гранично допустимої концентрації аміаку не виявили. У цих містах перевірили як повітря, так і питну воду.

“ДУ “ДОНЕЦЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ” в додаток повідомляємо, що за результатами проведених досліджень атмосферного повітря та питної води 10.10.2025 у містах Дружківка, Краматорськ, Слов’янськ перевищень гранично допустимої концентрації аміаку в атмосферному повітрі та питній воді не виявлено”, — стверджують в установі.

У коментарі для Вільного Радіо заступниця генерального директора Донецького обласного ЦКПХ Марина Білоусова зазначила, що випарам аміаку, якщо вони й були, могла завадити поширитися дощова погода, 9 жовтня на Донеччині фіксували зливу.

Якими є ознаки отруєння аміаком

інтенсивний кашель, утруднене дихання (задуха);

різь, печіння в очах, сльозотеча;

почервоніння та подразнення шкіри й слизових оболонок;

почастішання або порушення ритму серцебиття;

запаморочення, загальна слабкість;

у разі контакту з рідким аміаком — хімічні опіки, обмороження, утворення пухирів і виразок.